کاهش دوباره قیمت دلار دولتی در بازار ارز تجاری+ جدول نرخ تمام ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ با کاهش ۴۳۳ ریالی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱۹,۱۸۵ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۶۹۸,۲۳۷ ریال رسید.
این عقب نشینی در شرایطی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها درخصوص تکنرخی شدن ارز تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمیتوانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان میدهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل میشود.
نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۵۰۰ روز کاری گذشته نشان میدهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۱۹,۶۱۸ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۲ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۶۰۹ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۱ هزار و ۴۷۵ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی مشابه (۵۹۰ ریالی) به ۸۱۶ هزار و ۹۶۵ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات با کاهش ۱۱۸ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۵ هزار و ۸۳۰ ریال ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۰ هزار و ۱۲۶ ریال رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
|نوع ارز
|کد ارز
|نرخ اسکناس (ریال)
|نرخ حواله (ریال)
|خرید
|فروش
|تغییر نسبت به روز قبل
|خرید
|فروش
|تغییر نسبت به روز قبل
|دلار آمریکا
|USD
|۷۱۲,۷۱۲
|۷۱۹,۱۸۵
|-۴۳۳
|۶۹۱,۹۵۳
|۶۹۸,۲۳۷
|-۴۲۱
|یورو
|EUR
|۸۳۳,۹۰۲
|۸۴۱,۴۷۵
|۶۰۹
|۸۰۹,۶۱۲
|۸۱۶,۹۶۵
|۵۹۰
|پوند انگلیس
|GBP
|۹۶۵,۱۹۶
|۹۷۳,۹۶۲
|۲,۰۸۸
|۹۳۷,۰۸۳
|۹۴۵,۵۹۳
|۲,۰۲۶
|درهم امارات متحده عربی
|AED
|۱۹۴,۰۶۸
|۱۹۵,۸۳۰
|-۱۱۸
|۱۸۸,۴۱۵
|۱۹۰,۱۲۶
|-۱۱۴
|یوان چین
|CNY
|۹۹,۸۸۱
|۱۰۰,۷۸۸
|-۱۱۸
|۹۶,۹۷۱
|۹۷,۸۵۲
|-۱۱۵
|یکصد دینار عراق
|IQD
|۵۴,۴۴۲
|۵۴,۹۳۶
|۳
|۵۲,۸۵۶
|۵۳,۳۳۶
|۳
|یکصد ین ژاپن
|JPY
|۴۸۳,۹۰۲
|۴۸۸,۲۹۷
|-۱,۱۱۲
|۴۶۹,۸۰۷
|۴۷۴,۰۷۴
|-۱,۰۸۰
|ریال عمان
|OMR
|۱,۸۵۱,۷۳۹
|۱,۸۶۸,۵۵۶
|-۷۰۴
|۱,۷۹۷,۸۰۳
|۱,۸۱۴,۱۳۰
|-۶۸۵
|روبل روسیه
|RUB
|۸,۸۴۴
|۸,۹۲۴
|-۵۴
|۸,۵۸۶
|۸,۶۶۴
|-۵۳
|لیر ترکیه
|TRY
|۱۷,۳۳۶
|۱۷,۴۹۳
|-۹
|۱۶,۸۳۰
|۱۶,۹۸۳
|-۱۰
|یک هزار وون کره جنوبی
|KRW
|۵۱۱,۴۷۱
|۵۱۶,۱۱۶
|-۲,۱۴۱
|۴۹۶,۵۷۳
|۵۰۱,۰۸۳
|-۲,۰۷۹
|روپیه هند
|INR
|۸,۱۰۱
|۸,۱۷۵
|۱۵
|۷,۸۶۶
|۷,۹۳۷
|۱۴
|دلار کانادا
|CAD
|۵۱۸,۰۷۶
|۵۲۲,۷۸۱
|-۷۶۰
|۵۰۲,۹۸۵
|۵۰۷,۵۵۳
|-۷۳۹
|دلار استرالیا
|AUD
|۴۶۷,۰۳۸
|۴۷۱,۲۸۰
|۷۳۵
|۴۵۳,۴۳۵
|۴۵۷,۵۵۳
|۷۱۴
|فرانک سویس
|CHF
|۸۸۹,۱۷۹
|۸۹۷,۲۵۴
|-۱,۶۲۱
|۸۶۳,۲۷۹
|۸۷۱,۱۱۹
|-۱,۵۷۵
|کرون سوئد
|SEK
|۷۵,۸۵۲
|۷۶,۵۴۱
|۴۹۵
|۷۳,۶۴۲
|۷۴,۳۱۱
|۴۸۰
|کرون نروژ
|NOK
|۷۱,۳۲۸
|۷۱,۹۷۶
|۴۲۸
|۶۹,۲۵۱
|۶۹,۸۸۰
|۴۱۶
|کرون دانمارک
|DKK
|۱۱۱,۷۲۶
|۱۱۲,۷۴۱
|۱۳۱
|۱۰۸,۴۷۲
|۱۰۹,۴۵۷
|۱۲۷
|ریال قطر
|QAR
|۱۹۵,۸۰۰
|۱۹۷,۵۷۸
|-۱۱۹
|۱۹۰,۰۹۷
|۱۹۱,۸۲۳
|-۱۱۶
|ریال عربستان
|SAR
|۱۹۰,۰۵۷
|۱۹۱,۷۸۳
|-۱۱۵
|۱۸۴,۵۲۱
|۱۸۶,۱۹۷
|-۱۱۲
|دیناربحرین
|BHD
|۱,۸۹۵,۵۱۱
|۱,۹۱۲,۷۲۶
|-۱,۱۵۲
|۱,۸۴۰,۳۰۰
|۱,۸۵۷,۰۱۳
|-۱,۱۲۰
|دینار کویت
|KWD
|۲,۳۳۱,۹۶۵
|۲,۳۵۳,۱۴۳
|-۲,۳۵۲
|۲,۲۶۴,۰۴۱
|۲,۲۸۴,۶۰۲
|-۲,۲۸۵
|یکصد روپیه پاکستان
|PKR
|۲۵۱,۵۰۰
|۲۵۳,۷۸۴
|-۸۷۱
|۲۴۴,۱۷۴
|۲۴۶,۳۹۲
|-۸۴۶
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی آن نیست
نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلامشده شامل کارمزد نمیشود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینههای تأمین، جابهجایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت میشود. بنابراین، نرخ درجشده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمامشده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.
نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام میشود که نرخ آن روزانه اعلام میشود.
