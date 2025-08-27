  1. سیاست
ورود بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای نقض صریح قانون مجلس است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ورود ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای بوشهر و تهران، نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس است.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران غضنفری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: قالیباف در جلسه امروز مجلس اعلام کرد که با تأیید شورای عالی امنیت ملی، به مأموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده شده است که به سایت هسته‌ای بوشهر و سایت تحقیقاتی تهران وارد شوند؛ این اقدام صراحتاً نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

وی ادامه داد: طبق این قانون، دولت موظف است تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دائماً جمهوری اسلامی ایران را تهدید به بمباران مجدد مراکز هسته‌ای می‌کنند، شرایط ذکر شده در قانون مذکور محقق نشده است، لذا هیچ کسی حق ندارد همکاری با آژانس را ادامه دهد.

وی اظهار کرد: در صورت ادامه این اقدامات، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقض صریح قانون، به دستگاه قضا اعلام جرم خواهد شد.

زهرا علیدادی

