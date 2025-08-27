پویش فراگیر نصب لوازم کاهنده مصرف آب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی مدیر عامل آبفای تهران با بیان اینکه به دلیل تغییر اقلیم و پنجمین خشکسالی متوالی، منابع تأمین آب استان تهران با مصارف همخوانی ندارد، مدیریت مصرف را تنها راه گذر از شرایط کمآبی کنونی دانست و افزود: در موضوع آبرسانی، با سه مؤلفه مدیریت تأمین، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در دو حوزه مدیریت تأمین و مدیریت توزیع تاکنون هر اقدامی که لازم بوده، انجام شده است و با توجه به تغییر اقلیم و شرایط خشکسالی، هماکنون اولویت نخست وزارت نیرو مدیریت مصرف و تقاضاست.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران سه عامل اثرگذار در مدیریت مصرف آب را شامل قانونگذاری، آموزش و تجهیزات کاهنده مصرف برشمرد و گفت: براساس قانون، الگوی مصرف هر شهروند تهرانی ۱۳۰ لیتر در شبانهروز تعیین شده است اما هماکنون ۷۰ درصد شهروندان مصرفی بیش از الگوی تعیین شده دارند که ابزارهای قانونی ازجمله اعمال تعرفههای پلکانی و ایجاد محدودیتهای مقطعی برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف پیشبینی شده است.
بهگفته وی، در حوزه آموزش نیز فعالیتهای متنوع آموزشی و ترویجی و تبلیغی در طول سال توسط همکاران شرکت در حوزههای مختلف و برای اقشار گوناگون ازجمله دانشآموزان، بانوان، نمازگزاران مساجد و کارکنان ادارهها برگزار و اجرا میشود.
اردکانی اضافه کرد یک عامل بسیار مؤثر در مدیریت مصرف آب، نصب لوازم کاهنده مصرف بوده که این اقدام پیش از این در تهران آغاز شده است اما پویش فراگیر توزیع و نصب این لوازم و تجهیزات از امروز به دستور وزیر نیرو فعالیت خود را در استان تهران آغاز میکند.
وی با بیان اینکه شهروندان تهرانی در سال جاری در همراهی و همکاری با خادمان خود در شرکت آبفای استان تهران، مصارف خود را به میزان ۱۰ درصد کاهش دادهاند، ضمن قدردانی از مشارکت آنان، بر لزوم کاهش ۱۰ درصد دیگر از مصارف آب شرب برای گذر از بحران کمآبی تاکید کرد و افزود: چنانچه نصب تجهیزات کاهنده مصرف با مشارکت همگانی همراه شود، میتواند ۳۰ تا ۴۰ درصد در مصارف آب صرفهجویی ایجاد کند.
بهگفته وی، مشترکان تهرانی در قالب پویش فراگیر توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب، میتوانند ضمن تماس با سامانه ۱۲۲، اشتراک خود را در این سامانه ثبت کنند تا همکاران شرکت آبفای استان تهران در سریعترین زمان ممکن به نشانی اشتراک شهروندان متقاضی مراجعه و نسبت به نصب این لوازم اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران افزود: همکاران نصب لوازم کاهنده مصرف آب، دارای لباسهای متحدالشکل و کارت شناسایی هستند و پس از نصب لوازم کاهنده مصرف آب، از مشترکان در قالب فرمی امضای تأیید نصب لوازم را دریافت میکنند تا هزینه این لوازم به صورت اقساط یکساله در قبوض آنان اعمال شود.
وی تصریح کرد: همکاران نصب لوازم کاهنده مصرف حق دریافت هیچگونه وجه نقدی از مشترکان ندارند بلکه هزینه نصب این لوازم در قالب اقساط یکساله در قبوض آببها دریافت خواهد شد.
به گفته اردکانی هزینه این لوازم را با توجه به تعداد شیرآلات موجود در منازل مشترکان، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر واحد مسکونی است.
وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت و استقبال گسترده مشترکان تهرانی از پویش فراگیر توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف و همکاری شهروندان در کاهش ۱۰ درصد دیگر از مصارف خود، امکان گذر از شرایط سخت کمآبی کنونی که در یک قرن اخیر بیسابقه است، فراهم شود.
نظر شما