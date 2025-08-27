کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب با استفاده از لوازم کاهنده

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی در مراسم پویش توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: سالانه بیش از ۸ میلیارد متر مکعب آب در بخش شرب و خانگی مصرف می‌شود. اگر لوازم کاهنده تنها در بخش استحمام که حدود ۴۰ درصد مصرف خانگی را به خود اختصاص داده به‌کار گرفته شود، می‌تواند ۲۰ درصد کاهش مصرف به دنبال داشته باشد که معادل ۱۶ درصد صرفه‌جویی در کل مصرف آب شرب کشور است.

وی افزود: اگر تنها ۱۰ درصد در بخش استحمام صرفه‌جویی صورت گیرد، می‌توانیم از بحران آب عبور کنیم. بنابراین نقش این لوازم در مدیریت مصرف بسیار مهم است و حتی بیش از بسیاری از قوانین موجود در حوزه آب می‌تواند اثرگذار باشد.».

وی با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها اضافه کرد: مدیریت مصرف آب مسئله‌ای ملی است و تقسیم کار در این حوزه باید جدی گرفته شود.

این نماینده مجلس در این زمینه ادامه داد: وزارت صمت، شهرداری‌ها و وزارت مسکن باید پای کار بیایند به طوری که پایان‌کار ساختمان‌ها منوط به رعایت نکات صرفه‌جویی شود.

وی خاتمه اضافه کرد: مدیریت مصرف مهم‌ترین راهکار برای عبور از بحران آب است و سایر بحث‌ها فرعی به شمار می‌رود. اقدام امروز در زمینه توزیع و نصب لوازم کاهنده، اقدامی درست، اساسی و راهبردی است.