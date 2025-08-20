۱۹۰ هزار خانوار بدمصرف به صورت قانونی محدود می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای تهران، محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران با بیان اینکه تهران در شرایط پنجمین خشکسالی پیاپی قرار دارد و بهدلیل عدم تعادل میان منابع و مصارف، پایتخت با بحران آبی مواجه است، گفت: رفع بخشی از این بحران برعهده دستگاههای متولی تأمین آب است که از مبادی مختلف، آب تأمین و یا مدیریت توزیع اعمال کنند اما مهمترین، سریعترین و کمهزینهترین راهکار، مدیریت مصرف است.
وی افزود: رویکرد اصلی ما در سال جاری برای سازگاری با بحران آبی در استان تهران، تمرکز بر مدیریت مصرف است؛ موضوعی که تحقق آن در گرو همکاری و رفتار مصرفکنندگان است.
اردکانی ۸۴ درصد از مشترکان آبفای استان تهران را مربوط به بخش خانگی و حدود ۳ درصد را مربوط به اشتراکهای اداری عنوان و تصریح کرد: از میان مشترکان خانگی، ۷ درصد در گروه «بدمصرف» قرار میگیرند؛ گروه بدمصرف به خانوادههایی اطلاق میشود که بیش از دو برابر الگوی تعیینشده آب مصرف میکنند.
بهگفته اردکانی، در حال حاضر الگوی مصرف برای هر خانواده ۱۲ هزار لیتر در ماه و برای هر نفر ۱۳۰ لیتر در شبانهروز است در حالی که خانوادههای بدمصرف بیش از دو برابر این مقدار آب مصرف میکنند و این پذیرفتنی نیست.
وی تصریح کرد: تاکنون به حدود ۲۳۰ هزار خانواده بدمصرف اخطار دادهایم و برای نزدیک به ۱۹۰ هزار خانوار، محدودیت و قطع موقت آب اعمال کردهایم و اگر این رفتار اصلاح نشود، زمان محدودیتها افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در مرحله نخست محدودیت ۱۲ ساعته اعمال میشود، در مرحله دوم به ۲۴ ساعت افزایش مییابد و در مراحل بعدی بازه زمانی طولانیتری در نظر گرفته خواهد شد و بررسیها نشان میدهد که این اقدام بر روی رفتار مشترکان تأثیرگذار بوده بهگونهای که شاخص مشترکان بدمصرف از ۹ درصد به ۷ درصد کاهش یافته است و بر این اساس، سیاست شرکت آب و فاضلاب در برخورد با بدمصرفان ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران با بیان اینکه موضوع کمآبی تنها به تهران محدود نمیشود و در سراسر جهان زمانی که بین منابع و مصارف آبی عدم تعادل ایجاد شود، محدودیتهای مصرفی اعمال میشود، گفت: برای نمونه، در آفریقای جنوبی و در شهر کیپتاون، زمانی که با بحران آبی مواجه شدند، الگوی مصرف روزانه هر شهروند که پیشتر حدود ۱۸۰ لیتر بود، به ۵۰ لیتر کاهش یافت.
به گفته وی، ما ناچاریم خود را با شرایط خشکسالی سازگار کنیم و رفتار مصرفی ما در زمینه آب باید متناسب با تغییر اقلیم و شرایط جغرافیایی متغیر باشد.
اردکانی سپس ۶۲ درصد مشترکان خانگی شرکت آبفای استان تهران را گروه «پرمصرف» یعنی مشترکانی که تا سقف دو برابر الگو آب مصرف میکنند و حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد از مشترکان خانگی را دسته «خوشمصرف» نام برد و افزود: قدردان خانوادههای خوشمصرف هستیم که با رعایت الگو، ما را در مدیریت بحران آبی یاری میدهند و امیدواریم همه شهروندان تهرانی با رعایت الگوی ۱۳۰ لیتر در شبانهروز، سقایان و خادمان خود در شرکت آبفای استان تهران را در عبور از این شرایط بحرانی همراهی کنند.
وی با بیان اینکه تحقق این هدف، تنها با تغییر رفتار مصرفکنندگان چه در بخش خانگی و چه دستگاههای اداری و سایر مشترکان امکانپذیر است، گفت: خوشبختانه در بخش اداری، بیش از ۸۰ درصد دستگاهها مصرف خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش داده و همراهی خوبی با ما داشتهاند؛ البته معدودی از دستگاهها این همراهی را نداشتند و براساس مجوزهای قانونی، به این دستگاهها اخطار دادهایم در صورت تکرار رفتار مصرفی گذشته، ناچار به قطع طولانیمدت انشعاب آب و معرفی آنها از طریق رسانه خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: بهتازگی اشتراک برخی دستگاههای اجرایی که به اخطارهای ما بیتوجه بودند، قطع و حتی گزارش آن در رسانه ملی پخش شد و این روند بهصورت هفتگی ادامه خواهد داشت تا تمامی دستگاههای اداری نیز در مدیریت مصرف آب همراه شوند.
وی یکی از سادهترین و مؤثرترین راهکارها برای کاهش مصرف آب را استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف یا پرلاتورها خواند و اظهار داشت: این وسایل میتوانند دستکم ۳۰ درصد از مصرف آب را کاهش دهند، بدون آنکه کوچکترین خللی در آسایش خانوادهها ایجاد شود.
اردکانی هزینه نصب این تجهیزات را بسیار پایین و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دانست و تصریح کرد: واحد امور مشترکان شرکت آب و فاضلاب آمادگی دارد ضمن نصب این تجهیزات بر روی شیرآلات خانگی مشترکان متقاضی، هزینه آن را بهصورت اقساط ۱۲ ماهه در قبوض آببها کسر کند.
