افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های راهداری در بابلسر

بابلسر - رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان بابلسر، گفت: افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های راهداری بابلسر با اعتبار ۴۹ میلیارد تومان در هفته دولت در دست اقدام است.

سید صمد مصطفی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم جاده‌ای این شهرستان در استان مازندران، گفت: شهرستان بابلسر با وسعت ۶۵ کیلومتر مربع، معادل ۴/۱ دهم درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است و به نسبت راه‌های استان، سهم قابل توجهی از جاده‌ها را در اختیار دارد و از مجموع ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه استان، ۱۹۹ کیلومتر آن تحت پوشش اداره راهداری بابلسر است.

مصطفی‌نژاد در ادامه افزود: این شهرستان از ۳۶ کیلومتر آزادراه استان، ۳ کیلومتر؛ از ۷۸۹ کیلومتر بزرگراه، ۱۴ کیلومتر؛ از ۶۳۰ کیلومتر راه اصلی، ۹ کیلومتر؛ از ۹۹۹ کیلومتر راه فرعی، ۳۱ کیلومتر؛ و از ۷۰۷ هزار و ۸۶۲ کیلومتر راه روستایی، ۱۴۲ کیلومتر سهم دارد.

وی با بیان اینکه راهداری یکی از ارکان اصلی توسعه و حمل و نقل کشور است، اظهار داشت: راهداری ارتباط تنگاتنگی با مؤلفه‌های اقتصادی، امنیتی و عدالت اجتماعی دارد و راه‌ها از سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌روند که نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند.

رئیس اداره راهداری بابلسر همچنین از افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های مختلف راهداری شهرستان بابلسر در هفته دولت خبر داد و افزود: در سال جاری، بیش از ۴۹ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.

وی گفت: یکی از پروژه‌های شاخص این اداره، پروژه تعریض، زیرسازی و آسفالت محور رزه کنار و اجاکسر است که به طول ۴ کیلومتر و با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان در هفته دولت آماده بهره‌برداری است.

وی ادامه داد: همچنین پروژه‌های ساماندهی و بازسازی آبراه فولادکلا از بخش رودبست و هادی‌شهر، بازسازی پل منگلاب، و روکش آسفالت راه روستای کرفون نیز به ترتیب با اعتبارات ۱ میلیارد تومان، ۷۰۰ میلیون تومان و ۱.۵ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری خواهند بود.

در پایان، مصطفی‌نژاد از احداث و ساماندهی هدایت آب‌های سطحی محور کاله به عنوان یکی دیگر از پروژه‌های مهم این اداره یاد کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار رسیده و در هفته دولت کلنگ‌زنی خواهد شد

