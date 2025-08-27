سید صمد مصطفینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم جادهای این شهرستان در استان مازندران، گفت: شهرستان بابلسر با وسعت ۶۵ کیلومتر مربع، معادل ۴/۱ دهم درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است و به نسبت راههای استان، سهم قابل توجهی از جادهها را در اختیار دارد و از مجموع ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه استان، ۱۹۹ کیلومتر آن تحت پوشش اداره راهداری بابلسر است.
مصطفینژاد در ادامه افزود: این شهرستان از ۳۶ کیلومتر آزادراه استان، ۳ کیلومتر؛ از ۷۸۹ کیلومتر بزرگراه، ۱۴ کیلومتر؛ از ۶۳۰ کیلومتر راه اصلی، ۹ کیلومتر؛ از ۹۹۹ کیلومتر راه فرعی، ۳۱ کیلومتر؛ و از ۷۰۷ هزار و ۸۶۲ کیلومتر راه روستایی، ۱۴۲ کیلومتر سهم دارد.
وی با بیان اینکه راهداری یکی از ارکان اصلی توسعه و حمل و نقل کشور است، اظهار داشت: راهداری ارتباط تنگاتنگی با مؤلفههای اقتصادی، امنیتی و عدالت اجتماعی دارد و راهها از سرمایههای ملی کشور به شمار میروند که نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند.
رئیس اداره راهداری بابلسر همچنین از افتتاح و کلنگزنی پروژههای مختلف راهداری شهرستان بابلسر در هفته دولت خبر داد و افزود: در سال جاری، بیش از ۴۹ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژهها پیشبینی شده است.
وی گفت: یکی از پروژههای شاخص این اداره، پروژه تعریض، زیرسازی و آسفالت محور رزه کنار و اجاکسر است که به طول ۴ کیلومتر و با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان در هفته دولت آماده بهرهبرداری است.
وی ادامه داد: همچنین پروژههای ساماندهی و بازسازی آبراه فولادکلا از بخش رودبست و هادیشهر، بازسازی پل منگلاب، و روکش آسفالت راه روستای کرفون نیز به ترتیب با اعتبارات ۱ میلیارد تومان، ۷۰۰ میلیون تومان و ۱.۵ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری خواهند بود.
در پایان، مصطفینژاد از احداث و ساماندهی هدایت آبهای سطحی محور کاله به عنوان یکی دیگر از پروژههای مهم این اداره یاد کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار رسیده و در هفته دولت کلنگزنی خواهد شد
