افزایش ۵۱ درصدی مخاطبان سینما در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: مرداد امسال ۹ هزار و ۱۸۴ نفر در استان به سینما رفتند که این آمار در مقایسه با ماه قبل، ۵۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فرجی اظهار کرد: ۲ پردیس سینمایی غدیر و بهمن در شهرکرد به عنوان تنها سینماهای فعال استان در مرداد امسال ۱۲ فیلم را در ۶۱۹ نوبت به نمایش گذاشتند که این تعداد نمایش فیلم سینمایی، ۹ هزار و ۱۸۴ نفر مخاطب داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه گیشه سینماهای استان در این مدت، فروش ۶ میلیارد و ۸۷۳ میلیون و ۳۵۰ هزار ریالی را ثبت کرده است، گفت: فیلم سینمایی مرد عینکی با اختصاص نزدیک به ۳۹ درصد از کل فروش گیشه، در صدر پر مخاطب‌ترین فیلم‌های سینمایی مرداد امسال در چهارمحال و بختیاری است.

وی اضافه شدن فیلم‌های جدید به چرخه نمایش سینماها و تنوع در سبد اکران و تداوم فروش نیم بهای بلیت در روزهای سه‌شنبه را از علل ورود موج جدید تماشاگران به سینماها در دومین ماه از تابستان ۱۴۰۴ دانست.

گفتنی است، هم اکنون ۲ پردیس سینمایی بهمن و غدیر در مرکز استان چهارمحال و بختیاری فعال است و پیگیری‌ها برای راه‌اندازی سینما در فارسان و بروجن ادامه داد.

سینمای سیار انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد هم به صورت هم‌زمان، نمایش تعدادی از فیلم‌های سینمایی را در شهرها و مناطق مختلف استان در دستور کار دارد.

