به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردا پنجشنبه ششم شهریورماه در قالب سفری یک روزه وارد استان کرمانشاه خواهد شد. این سفر که همزمان با پنجمین روز از هفته دولت انجام می‌شود، با هدف بهره‌برداری، افتتاح و بازدید از مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌های کلان در بخش‌های مختلف صورت می‌گیرد.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، وزیر کار در نخستین گام از سفر خود به کرمانشاه، نیروگاه ۲۴ مگاواتی سیمان را افتتاح خواهد کرد؛ پروژه‌ای که با هدف تقویت زیرساخت‌های انرژی و پشتیبانی از صنایع تولیدی استان طراحی و به بهره‌برداری رسیده است.



میدری همچنین در ادامه سفر خود، مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران کرمانشاه را افتتاح خواهد کرد؛ مجموعه‌ای چندمنظوره که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی، افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی جامعه کارگری استان ایفا کند.



علاوه بر این، بازدید از مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و بیمارستان شهدای تأمین اجتماعی کرمانشاه از دیگر برنامه‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر یک روزه است. این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت خدمات‌رسانی به جامعه هدف و ارزیابی روند فعالیت مراکز درمانی و حمایتی انجام خواهد گرفت.



وزیر کار همچنین در همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» شرکت خواهد کرد؛ همایشی که با حضور جمعی از مسئولان، فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه کارآفرینی و اشتغال برگزار می‌شود و محوریت آن تقویت هم‌افزایی ملی برای توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای سطح مهارت نیروی انسانی است.



گفتنی است، احمد میدری پس از پایان برنامه‌های کاری خود در استان کرمانشاه، برای ادامه سفر استانی راهی استان کردستان خواهد شد.