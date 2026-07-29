سفر وزیر تعاون به کهگیلویه و بویراحمد پس از اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح چهارشنبه در نشست با مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان از برنامهریزی برای سفر دو روزه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به کهگیلویه و بویراحمد پس از ایام اربعین حسینی خبر داد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رایزنیهای انجامشده برای این سفر، اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای سفر به استان اعلام کرده و تلاش میکنیم این سفر بهصورت دو روزه برگزار شود.
رحمانی افزود: در این سفر، وزیر و معاونان وی ضمن بازدید میدانی از ظرفیتها، طرحها و مشکلات مناطق مختلف استان، درباره پروژههای نیمهتمام و موضوعاتی که سالها بلاتکلیف ماندهاند، تصمیمگیری و دستورات لازم را صادر خواهند کرد.
وی تکمیل مجموعههای ورزشی و خوابگاههای کارگری، تعیین تکلیف زمین تأمین اجتماعی در شهر یاسوج با هدف جذب سرمایهگذار برای ایجاد یک مجموعه اداری، تجاری و خدماتی و همچنین احداث صنایع تبدیلی توسط صندوق بازنشستگی را از مهمترین محورهای این سفر عنوان کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پیگیری برقراری خط پروازی چابهار، ارتقای خدمات بیمه و درمان تأمین اجتماعی و استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای تابعه وزارت تعاون برای اجرای پروژههای آموزشی، درمانی و عمرانی نیز از دیگر مطالبات استان است که در این سفر مطرح و درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
رحمانی ابراز امیدواری کرد سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کهگیلویه و بویراحمد زمینه تسریع در تکمیل پروژههای مهم، جذب سرمایهگذاری و ارتقای خدمات رفاهی و درمانی در استان را فراهم کند.
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