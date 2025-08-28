تشریح برنامه های سفر وزیر کار به کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح پنج‌شنبه در بدو ورود به استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران هدف از این سفر را افتتاح و بازدید از واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و بررسی طرح‌های مرتبط با تأمین اجتماعی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تعاونی‌ها اعلام کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت که یکی از مهم‌ترین محورهای سفر به استان کرمانشاه، بازدید از مجموعه‌ها و واحدهایی است که متأسفانه در گذشته غیرفعال شده یا با ظرفیت بسیار محدود فعالیت می‌کنند.

وی افزود: کارخانه کاغذ بیستون، مجتمع‌های کشاورزی و برخی صنایع استان از جمله این واحدها هستند که به دلیل مشکلات مدیریتی و اقتصادی بهره‌برداری کامل از ظرفیت آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

به گفته وزیر تعاون، سیاست وزارتخانه در این زمینه واگذاری مدیریت این مجموعه‌ها به بخش خصوصی توانمند است تا با احیای فعالیت، سهم بیشتری در ایجاد اشتغال ایفا کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در این سفر علاوه بر بازدید میدانی از طرح‌ها و واحدهای صنعتی، نشست مشترکی با استاندار کرمانشاه و دیگر مدیران و فعالان اقتصادی استان برگزار خواهد شد تا پروژه‌های مرتبط با حوزه‌های تأمین اجتماعی و آموزش‌های مهارتی مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد نتیجه این سفر علاوه بر تقویت روند فعال‌سازی واحدهای صنعتی، ارائه خبرهای خوش برای مردم شریف استان کرمانشاه باشد.