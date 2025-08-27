معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از استعفا و پایان همکاری خود با دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت های آتی خود گفت که دانشگاه شهید بهشتی بر می گردد.
دانشگاه آزاد که پس از شهادت طهرانچی توسط بیژن رنجبر به عنوان سرپرست اداره می شود، تاکنون فرد جدیدی را برای این معاونت معرفی نکرده است.
معاونت علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد دارای دانشکدگانهای مختلفی است که به صورت تخصصی در زمینههای زیر فعالیت میکنند:
فضای مجازی، هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته
معدن، نفت و انرژی
ارتباطات، حمل و نقل و لجستیک
صنعت ساختمان
علوم و فناوریهای همگرا و کوانتومی
مهندسی ساخت و فناوریهای صنعتی
کشاورزی، غذا و فراسودمندها
اجرای نظامنامه مدیریت دانشی دانشگاه آزاد اسلامی، ارتقای کیفیت و کارآمدی دورههای تحصیلی در حوزههای مهندسی و کشاورزی، افزایش پاسخگویی و قابلیت حل مسئله در بخشهای مختلف دانشگاه، فعالیت به عنوان بازوهای تخصصی برای معاونت در زمینههای نوظهور و تخصصی بخشی از وظایف و اهداف این معاونت به شمار می رود.
