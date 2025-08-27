شهریه ارزی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجویان غیرایرانی غیرمقیم در دانشگاه آزا اسلامی، در قالب مدل‌های مختلف تحصیلی از جمله خودگردان، بین‌الملل، داخلی، انتقالی و دوره‌های دستیاری و تکمیلی انجام می‌شود.

در این مدل پذیرش، موارد خاص برای دانشجویان غیرایرانی غیرمقیم مطابق قوانین و مقررات تعیین شده است. داوطلبان باید پس از رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش و مراجعه به سامانه‌های مشخص شده، پس از صدور سند پذیرش، شهریه دروس انتخابی خود را مطابق نرخ ارز به دلار و به صورت سالانه پرداخت کنند.

میزان شهریه دانشجویان غیرایرانی غیرمقیم در گروه‌های عمده تحصیلی، غیرپزشکی و علوم پزشکی، در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح جدول اعلام شده توسط دانشگاه است. به طور نمونه، شهریه برخی مقاطع و رشته‌ها از ۳۰۰ تا ۲,۰۰۰ دلار متغیر است که بر اساس سطح‌بندی و گروه تحصیلی متفاوت خواهد بود.

دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرده است که داوطلبان می‌بایست پس از پذیرش نهایی و صدور سند پذیرشی، شهریه را مطابق جدول و سطح‌بندی اعلام شده پرداخت کنند تا فرآیند ثبت‌نام کامل و رسمی شود.