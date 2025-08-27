  1. حوزه و دانشگاه
سرپرست معاونت علوم مهندسی و ‌کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی سودابه سلیمانی را به عنوان سرپرست معاونت علوم مهندسی و ‌کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی سودابه سلیمانی را به عنوان سرپرست معاونت علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

در متن پیام سرپرست دانشگاه آزاد آمده است:

خواهر گرامی سرکار خانم سودابه سلیمانی

با سلام

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده سرکارعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست معاونت علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه» منصوب می‌شوید. ضمناً مسئولیت امور پژوهشی و طرح پایش و سامانه پژوهشیار نیز به شما محول می‌گردد.

از سرکار عالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی و مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فضای انقلابی، حفظ کیان دانشگاه و ارتقای علمی و اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی بالاخص بسته‌های کاری «ارتقای کیفیت و کارآمدی دوره‌های تحصیلی» و «پیشرفت علمی مرجعیت‌ساز و تمدن‌آفرین» با تأکید بر محورهای زیر اهتمام ورزید.

- متناسب‌سازی و تعادل بخشی به دوره‌های تحصیلی و حجم آموزش نظری، علمی و مهارتی به تناسب اهداف رشته تحصیلی و ماهیت دروس با اولویت مقاطع کاردانی و کارشناسی

- برقراری ارتباط تعاملی و مستمر با صنایع و سازمان‌های محلی در راستای ارتقای کاربردپذیری محتواهای آموزشی و کارآمادگی در دانشجویان و آموزش مبتنی بر خلق رشته تحصیلی و محتوای آموزشی براساس تحقق رویکرد حل مسائل واقعی و مدیریت دانش و اتصال حلقه آموزش، کارآفرینی و اشتغال

- تغییر نظام تعاملی استاد و دانشجو و افزایش انعطاف‌پذیری فرآیند آموزش مبتنی بر استعدادها و تقویت قدرت ابتکار و خلاقیت دانشجو

- اصلاح نظام جذب، حمایت و ارزیابی تحصیلی دانشجویان بر مبنای رویکرد یادگیری عمیق مبتنی بر داده‌های پیمایشی

- بازآرایی ساختار نظام آموزشی با تأکید بر حوزه‌های دانشی میان رشته‌ای و ایجاد دانشکده‌های موضوع‌محور و فناوری و گروه‌های دانش‌محور درون آنها

- شبکه سازی پیشروان آموزش، پژوهش و فناوری در قالب شبکه علوم و تحقیقات با مأموریت فعالیت در مرز دانش

- الزام هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان به پروژه‌های مسئله‌محور

- اجرای مأموریت‌های پیشتازی در فعالیت‌های علمی و برنامه تولید دستاوردهای علمی در مرز دانش

امید است با اتکال به درگاه ذات اقدس احدیت، در راه خدمت به اسلام و مسلمین و اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و اعتلای نظام آموزش عالی موفق ومؤید باشید.

بیژن رنجبر

همچنین رنجبر طی نامه‌ای جداگانه از زحمات و تلاش‌های محمد علی اکبری معاون سابق علوم مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی قدردانی کرد.

