  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

پیرصالحی: امروز نیاز داریم به سمت مصرف منطقی دارو برویم

پیرصالحی: امروز نیاز داریم به سمت مصرف منطقی دارو برویم

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: امروز نیاز داریم که به سمت مصرف منطقی دارو برویم تا بتوانیم در شرایط سخت، تاب آوری خودمان را بالا ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز چهارشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۴، در چهل و هفتمین همایش ملی روز داروسازی در مرکز همایش‌های رازی، گفت: واقعیت امر این است که افتخار دارد داروساز بودن و خدماتی که به مردم سراسر کشور ارائه می‌دهند.

وی افزود: کشور همیشه دچار بحران و چالش‌های خاص بوده است، به طوری که در دوران هشت سال دفاع مقدس، داروسازان ما افتخار آفریدند و امروز، دانشمندان و دانشگاهیان رشته داروسازی کشور جزو یک درصد دانشمندان برتر دنیا هستند.

پیرصالحی ادامه داد: گاهی اوقات از کمبودهای دارویی رنج می بریم، اما باید ببینیم این کمبودها در چه شرایطی اتفاق می‌افتد.

وی گفت: از وقتی در سازمان بوده‌ام، همواره تلاش کرده‌ایم به صنعت و زنجیره تأمین دارو کمک کنیم. به طوری که سال گذشته توانستیم نیمی از بدهی‌ها به زنجیره را پرداخت کنیم و هنوز مطالبات بسیاری از بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد که باید پیگیری کنیم.

پیرصالحی اظهار داشت: داروسازان ما و نظام دارویی کشور در جنگ ۱۲ روزه اجازه نداد تأمین دارو دچار اخلال شود.

وی افزود: همچنین داروخانه‌های کشور در شرایط سخت فعال بودند و امید را به مردم دادند تا نگران تأمین دارو نباشند.

پیرصالحی ادامه داد: امروز نیاز داریم که به سمت مصرف منطقی دارو برویم تا بتوانیم در شرایط سخت، تاب آوری خودمان را بالا ببریم.

وی افزود: مردم همیشه داروخانه‌ها را مامن خود برای دسترسی به دارو می‌دانند.

کد خبر 6571804
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها