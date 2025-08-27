پیرصالحی: امروز نیاز داریم به سمت مصرف منطقی دارو برویم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، روز چهارشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۴، در چهل و هفتمین همایش ملی روز داروسازی در مرکز همایش‌های رازی، گفت: واقعیت امر این است که افتخار دارد داروساز بودن و خدماتی که به مردم سراسر کشور ارائه می‌دهند.

وی افزود: کشور همیشه دچار بحران و چالش‌های خاص بوده است، به طوری که در دوران هشت سال دفاع مقدس، داروسازان ما افتخار آفریدند و امروز، دانشمندان و دانشگاهیان رشته داروسازی کشور جزو یک درصد دانشمندان برتر دنیا هستند.

پیرصالحی ادامه داد: گاهی اوقات از کمبودهای دارویی رنج می بریم، اما باید ببینیم این کمبودها در چه شرایطی اتفاق می‌افتد.

وی گفت: از وقتی در سازمان بوده‌ام، همواره تلاش کرده‌ایم به صنعت و زنجیره تأمین دارو کمک کنیم. به طوری که سال گذشته توانستیم نیمی از بدهی‌ها به زنجیره را پرداخت کنیم و هنوز مطالبات بسیاری از بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد که باید پیگیری کنیم.

پیرصالحی اظهار داشت: داروسازان ما و نظام دارویی کشور در جنگ ۱۲ روزه اجازه نداد تأمین دارو دچار اخلال شود.

وی افزود: همچنین داروخانه‌های کشور در شرایط سخت فعال بودند و امید را به مردم دادند تا نگران تأمین دارو نباشند.

پیرصالحی ادامه داد: امروز نیاز داریم که به سمت مصرف منطقی دارو برویم تا بتوانیم در شرایط سخت، تاب آوری خودمان را بالا ببریم.

وی افزود: مردم همیشه داروخانه‌ها را مامن خود برای دسترسی به دارو می‌دانند.