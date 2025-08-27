  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

روایت زندگی قهرمان مردمی در «خط اول»

مجموعه تلویزیونی «خط اول» از امروز چهارشنبه ۵ شهریور، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می‌شود و به روایت زندگی و معرفی قهرمانان مردمی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، «خط اول» از تولیدات گروه اجتماعی شبکه افق است که در سه فصل ۱۲ قسمتی و با ساختاری ترکیبی تهیه شده است. هر قسمت این برنامه ۴۵ دقیقه زمان دارد و در قالب ضبطی روی آنتن می‌رود. اجرای فصل نخست بر عهده رسول مهربانی و فصل دوم بر عهده زین‌العابدین تقی‌پور خواهد بود.

نویسندگی و سردبیری برنامه را نعیمه شکوهی بر عهده دارد و علی تهرانی به‌عنوان مدیر تولید، رضا صفائیان به‌عنوان کارگردان و محمد بنکدار به‌عنوان تهیه‌کننده و کارگردان هنری در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

تفاوت «خط اول» با برنامه‌های مشابه در ارتباط مستقیم آن با تماشاگران جوان و روایت قصه‌ها در شرایطی متفاوت است. این برنامه به معرفی زنان و مردانی می‌پردازد که با تلاش خود و همراهی مردم، تغییرات ملموسی در معیشت و سبک زندگی جامعه محلی خود ایجاد کرده‌اند.

«خط اول» روایتگر راهبرانی است که با راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهای نوپا، نه تنها زندگی خود را متحول کرده‌اند بلکه الگویی از اقتصاد انسانی و اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند.

این برنامه از چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن ساعت ۷ صبح و ۱۴ روز بعد خواهد بود.

عطیه موذن

