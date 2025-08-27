روایت زندگی قهرمان مردمی در «خط اول»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، «خط اول» از تولیدات گروه اجتماعی شبکه افق است که در سه فصل ۱۲ قسمتی و با ساختاری ترکیبی تهیه شده است. هر قسمت این برنامه ۴۵ دقیقه زمان دارد و در قالب ضبطی روی آنتن میرود. اجرای فصل نخست بر عهده رسول مهربانی و فصل دوم بر عهده زینالعابدین تقیپور خواهد بود.
نویسندگی و سردبیری برنامه را نعیمه شکوهی بر عهده دارد و علی تهرانی بهعنوان مدیر تولید، رضا صفائیان بهعنوان کارگردان و محمد بنکدار بهعنوان تهیهکننده و کارگردان هنری در شکلگیری آن نقش داشتهاند.
تفاوت «خط اول» با برنامههای مشابه در ارتباط مستقیم آن با تماشاگران جوان و روایت قصهها در شرایطی متفاوت است. این برنامه به معرفی زنان و مردانی میپردازد که با تلاش خود و همراهی مردم، تغییرات ملموسی در معیشت و سبک زندگی جامعه محلی خود ایجاد کردهاند.
«خط اول» روایتگر راهبرانی است که با راهاندازی و گسترش کسبوکارهای نوپا، نه تنها زندگی خود را متحول کردهاند بلکه الگویی از اقتصاد انسانی و اجتماعی را به نمایش گذاشتهاند.
این برنامه از چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۱ روی آنتن میرود و بازپخش آن ساعت ۷ صبح و ۱۴ روز بعد خواهد بود.
