به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی شبکه افق، به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ویژهبرنامههای مختلف زنده، ترکیبی، معارفی، نمایشی و گفتگومحور روی آنتن شبکه افق میروند.
بر این اساس «ماه نشان» برای دومین سال پیاپی پخش میشود، برنامهای مناسبتی در ۱۲ قسمت ۵۲ دقیقهای با محوریت مباحث اجتماعی و معارفی و بررسی آسیبهای اجتماعی و خدمترسانی جبهه انقلاب به محرومان که سهشنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۲:۰۰ روی آنتن میرود.
محمد ساسان تهیهکنندگی این برنامه را بر عهده دارد.
شبکه افق امسال برای نخستین بار ویژه برنامه سحرگاهی نیز خواهد داشت. این برنامه ترکیبی در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقهای با حضور حجتالاسلام والمسلمین پناهیان هر روز ساعت ۳:۳۰ بامداد پخش میشود.
«آفاق» برنامه معارفی و اذانگاهی شبکه افق هم در ماه مبارک رمضان در قالبی جدید و با تهیهکنندگی الهه بهبودی با محوریت ترویج سبک زندگی دینی روی آنتن میرود. زمان پخش این برنامه گفتگومحور، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ خواهد بود.
علاوه بر این برنامهها، بینندگان شبکه افق میتوانند هر روز ساعت ۱۸:۰۰ شاهد پخش زنده جزء خوانی قرآن کریم از حرم مطهر امام رضا(ع) باشند.
همچنین قرار است سخنرانی حسن رحیمپور هر روز ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن شبکه افق برود. این مجموعه سخنرانیها در ۳۰ قسمت ۶۰ دقیقهای پخش میشود.
پخش سلسله سخنرانیهای مذهبی مسجد ارک با موضوعات گوناگون که توسط میرباقری، قاسمیان، میرزامحمد، مومنی، دولابی و طباطبایینسب صورت میگیرد هم جزو برنامههای تأمینی شبکه افق در ماه مبارک رمضان خواهد بود که در ۳۰ بخش ۶۰ دقیقهای هر روز ساعت ۷:۳۰ روی آنتن میرود.
از دیگر برنامههای گفتگومحور شبکه افق در ماه رمضان امسال میتوان به سری جدید مجموعه «نیمه پنهان ماه» اشاره کرد؛ برنامهای ترکیبی با تهیهکنندگی امیر بنان که در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقهای پخش خواهد شد.
در هر برنامه زینب ابوطالبی میزبان یکی از همسران شهدای شاخص دفاع مقدس و مدافعان حرم میباشد و درباره زندگی و سیره شهدا با آنها به گفتگو مینشیند.
این برنامه هر روز ساعت ۲۰:۰۰ روی آنتن خواهد رفت.
دو مجموعه مستند نیز برای پخش طی ماه مبارک رمضان از شبکه افق در نظر گرفته شده است؛ سری جدید «سفیران هدایت» با تهیهکنندگی سید محمد هاشمی با موضوع زندگی طلاب موفق در عرصه تبلیغ در مناطق مختلف کشور و مجموعه «دلجویان» با تهیهکنندگی محمدتقی یازرلو که هر قسمت آن شامل معرفی یکی از خیرینی است که اقدام به فعالیتهای ویژه کردهاند.
هر یک از این دو مجموعه در ۱۳ قسمت ۲۶ دقیقهای و سه روز در هفته ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
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