جزئیات بالاترین آزمون های پزشکی کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و ششمین دوره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی صبح روز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در یکی از دانشگاه های شهر تهران برگزار خواهد شد.

جزئیات شصت و ششمین آزمون دانشنامه تخصصی

داوطلبان می توانند از امروز ۹ مرداد تا ۱۸ مرداد با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی جهت شرکت در آزمون و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی است.

کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون در تاریخ ۲ تا ۳ شهریورماه ۹۸ به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم، در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.

حوزه امتحانی هر داوطلب بنا به راهنمای مربوطه از سوی دبیرخانه شورای اموزش پزشکی و تخصصی تعیین و در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه به اطلاع کلیه داوطلبان رسانیده خواهد شد.

کارت ورود به جلسه امتحان در تاریخ های ۵ و ۶ شهریور از طریق سایت اینترنتی http://sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود.

نتایج آزمون کتبی تخصصی با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزیع کارت، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی که به صورت KFP/PMP/OSCE /MMI و سایر روشهای ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه امتحان محل و زمان دقیق برگزاری آزمون شفاهی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

کلیه دستیارانی که وفق مقررات واجد شرایط شرکت در آزمون گواهینامه سالجاری بوده و موفق به کسب قبولی در آزمون مذکور شده اند، به صورت مشروط مجاز به شرکت در شصت و ششمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شناخته می شوند.

کلیه دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت می کنند، باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه کنند. اعلام رسمی قبولی در آزمون مذکور منوط به ارائه این گواهی خواهد بود.

افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی سالجاری معرفی نشده و یا در آن شرکت نکرده اند به عنوان مردود آزمون گواهینامه تخصصی شناخته شده و به همراه سایر مردودین آزمون گواهینامه تخصصی مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سالجاری نیستند.

آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تائید کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی هیئت ممتحنه رشته مربوطه رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی شناخته شوند باید با توجه به مفاد این دستورالعمل و در زمان ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش مراحل ثبت نام را به عمل آورند و معرفی نامه خود جهت شرکت در آزمون را به همراه سایر مدارک ارسال کنند. هیچگونه ثبت نامی از طریق این دبیرخانه انجام نمی گیرد.

داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه در سال های قبل هستند در هنگام ثبت نام جهت شرکت در آزمون مربوطه ملزم به ارائه گواهی اشتغال بکار اخذ شده از دانشگاه محل خدمت ضریب K به تاریخ روز و یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تائید معاونت درمان دانشگاه محل خدمت به همراه سایر مدارک هستند.

کلیه دستیاران واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی ملزم به ارائه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش هستند.

با توجه به تصمیم کمیسیون هفت نفره در تاریخ ۹ آذر ۸۱ زمان آزمون جهت جانبازان شرکت کننده در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با توجه به وضعیت جسمانی آنها و بنا به تشخیص شورای آموزش دانشگاه محل تحصیل تا ۲۵ درصد مدت مفید زمان معمول قابل افزایش است.

آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می شود ، حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد کل نمره آزمون کتبی و ۷۰ درصد کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود.

افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی می شوند (نمره ۱۰۵ از نمره کل ۱۵۰) به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و مجاز به شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی خواهند بود.

جهت تعیین نفرات برتر، نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب ۲ و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب یک با توجه به تبصره ذیل بند ب ماده ۶ محاسبه خواهد شد.

تعداد دفعات شرکت در مرحله کتبی آزمون دانشنامه تخصصی دارای محدودیت نیست.

نحوه شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به همراه مدارک لازم و هزینه ثبت نام در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می شود.

جزئیات سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی

ثبت نام سی و سومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی نیز پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸ در یکی از دانشگاه های در سطح شهر تهران برگزار خواهد شد.

داوطلبان می توانند از امروز ۹ مرداد تا ۱۸ مرداد با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی جهت شرکت در آزمون و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی است.

کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون در تاریخ ۲ تا ۳ شهریورماه ۹۸ به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم، در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.

کلیه داوطلبان لازم است تا تاریخ ۱۵ آذر ماه سال ۹۸ دوره دستیاری فوق تخصصی خود را به پایان برسانند.

کلیه دستیاران رشته های فوق تخصصی باید حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اتمام دوره آموزش خود در آزمون گواهینامه و دانشنامه رشته مربوطه شرکت کنند و در صورت عدم شرکت یک دوره مردودی محاسبه خواهد شد.

مردودین آزمون گواهینامه فوق تخصصی از سی و سومین دوره این آزمون و به بعد (از سال ۹۸ و بعد از آن) مشمول یک سال تمدید دوره می شوند و حداکثر پس از سه بار مردودی از سیستم آموزشی به عنوان دستیار فوق تخصصی اخراج می شوند.

دارندگان گواهینامه رشته های فوق تخصصی بالینی، مشمول محدودیت تعداد دفعات شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی نیستند.

کلیه دستیاران فوق تخصصی که در سال های ما قبل، دوره دستیاری را به اتمام رسانده اند و در آزمون نهایی شرکت نکرده و یا موفق به کسب حد نصاب لازم نشده اند، از سال ۹۸ به مدت سه سال فرصت دارند که در آزمون گواهینامه – دانشنامه رشته های فوق تخصصی شرکت کنند و در صورت عدم کسب حد نصاب قبولی گواهینامه، مشمول یکسال تمدید دوره خواهند بود.

افرادی که در آزمون نهایی کتبی فوق تخصصی پس از یکسال تمدید دوره مردود شده اند منحصرا یک نوبت دیگر مجاز به شرکت درآزمون کتبی هستند.

اعتبار قبولی آزمون نهایی کتبی فوق تخصصی ۵ سال است در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در آزمون شفاهی در مدت مذکور، متقاضیان موظف به شرکت مجدد در آزمون نهایی کتبی هستند.

کلیه دستیاران شرکت کننده علاوه بر معرفی نامه از طرف رئیس بخش آموزشی و تائید مدیر گروه ملزم به ارائه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش هستند.

دستیارانی که در آزمون دانشنامه فوق تخصصی شرکت می کنند باید باقیمانده دوره آموزشی خود را پس از آزمون در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود جهت فارغ التحصیلی را ارائه کنند.

کلیه داوطلبین موظف به دفاع از پایان نامه فوق تخصصی قبل از شرکت در آزمون دانشنامه هستند و در صورت عدم دفاع از پایان نامه حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

کارت ورود به جلسه امتحان در تاریخ های ۵ و ۶ شهریور از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. نتایج آزمون کتبی فوق تخصصی با توجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزیع کارت، از طریق سایت مرکز سنجش اعلام خواهد شد.

آزمون شفاهی دانشنامه فوق تخصصی که به صورت PMP و یا OSCE و سایر روشهای ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر رایانه برگزار می شود در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه امتحان محل و زمان دقیق برگزاری آزمون شفاهی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

آزمون کتبی دارای ۱۰۰ یا ۱۵۰ سئوال چند گزینه ای بوده (تعیین تعداد سئوالات با تشخیص هیئت ممتحنه مربوطه و تائید دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی است) و حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی کسب حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون است.

در صورت قبولی در آزمون کتبی، داوطلب می تواند در آزمون شفاهی شرکت و ملاک قبولی در آزمون شفاهی نیز کسب حداقل ۷۰ درصد از کل نمره آزمون شفاهی است.

برای تعیین نفرات برتر هر رشته نمره آزمون کتبی با ضریب دو و نمره آزمون شفاهی با ضریب یک محاسبه میشود و معدل بدست آمده، نفرات برتر را مشخص می کند.

دستیاران رشته های فوق تخصصی معرفی شده توسط گروه های آموزشی مربوطه جهت شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی در صورت کسب ۶۰ درصد نمره کل آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی موفق به کسب گواهینامه فوق تخصصی خواهند شد.

مدارک لازم و هزینه ثبت نام در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.