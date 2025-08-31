به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در صبح و عصر پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی منتخب برگزار شد.
تعداد کل داوطلبان ثبت نام کننده ۵ هزار و ۴۰۶ نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۹۲۷ نفر داوطلب مقطع تخصصی و ۴۷۹ نفر داوطلب مقطع فوق تخصصی پزشکی هستند.
جدول آزمون های شفاهی آزمون های گواهینامه، دانشنامه تخصصی و دانشنامه فوق تخصصی بالینی پزشکی
|روز
|نوبت
|مرکز طبی کودکان
|دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
|دانشگاه علوم پزشکی ایران
|شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴
|صبح
|بیماری های داخلی
|بیماری های داخلی
|بیماری های داخلی
|عصر
|روانپزشکی
|بیماری های مغز واعصاب
|بیماری های قلب و عروق
|گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن
|طب فیزیکی و توانبخشی
|یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
|صبح
|زنان و زایمان
|آسیب شناسی
|زنان و زایمان
|پوست و مو
|عصر
|رادیولوژی
|طب اورژانس
|ارتوپدی
|جراحی کلیه و مجاری ادراری-تناسلی
|رادیولوژی
|رادیوانکولوژی
|دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴
|صبح
|جراحی عمومی
|چشم پزشکی
|مراقبت های ویژه
|جراحی عمومی
|غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
|پزشکی قانونی
|کلیه کودکان
|عصر
|کودکان
|بیهوشی کودکان
|کودکان
|طب کار
|بیماری های عفونی و گرمسیری
|پزشکی خانواده
|پزشکی هسته ای
آزمون های دانشنامه پزشکی بالینی بالاترین سطح آزمون های کشوری هستند که دستیاران پزشکی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی پس از پایان تحصیل خود در این آزمون شرکت می کنند. براساس قوانین افرادی که جزء ۵ درصد و ۱۰ درصد برتر آزمون باشند می توانند در فرآیند جذب هیئت علمی امتیاز لازم را کسب کنند.
آزمون های شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به صورت KFP ٫ PMP ٫ OSCE ٫ MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و .... در روزهای ۱۵، ۱۶، ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ طبق جدول زمانبندی در مراکز معرفی شده دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.
