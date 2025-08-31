به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در صبح و عصر پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی منتخب برگزار شد.

تعداد کل داوطلبان ثبت نام کننده ۵ هزار و ۴۰۶ نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۹۲۷ نفر داوطلب مقطع تخصصی و ۴۷۹ نفر داوطلب مقطع فوق تخصصی پزشکی هستند.

جدول آزمون های شفاهی آزمون های گواهینامه، دانشنامه تخصصی و دانشنامه فوق تخصصی بالینی پزشکی

روز نوبت مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ صبح بیماری های داخلی بیماری های داخلی بیماری های داخلی عصر روانپزشکی بیماری های مغز واعصاب بیماری های قلب و عروق گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن طب فیزیکی و توانبخشی یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ صبح زنان و زایمان آسیب شناسی زنان و زایمان پوست و مو عصر رادیولوژی طب اورژانس ارتوپدی جراحی کلیه و مجاری ادراری-تناسلی رادیولوژی رادیوانکولوژی دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ صبح جراحی عمومی چشم پزشکی مراقبت های ویژه جراحی عمومی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان پزشکی قانونی کلیه کودکان عصر کودکان بیهوشی کودکان کودکان طب کار بیماری های عفونی و گرمسیری پزشکی خانواده پزشکی هسته ای

آزمون های دانشنامه پزشکی بالینی بالاترین سطح آزمون های کشوری هستند که دستیاران پزشکی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی پس از پایان تحصیل خود در این آزمون شرکت می کنند. براساس قوانین افرادی که جزء ۵ درصد و ۱۰ درصد برتر آزمون باشند می توانند در فرآیند جذب هیئت علمی امتیاز لازم را کسب کنند.

آزمون های شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به صورت KFP ٫ PMP ٫ OSCE ٫ MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و .... در روزهای ۱۵، ۱۶، ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ طبق جدول زمانبندی در مراکز معرفی شده دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.