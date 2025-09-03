به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی در صبح و عصر پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی منتخب برگزار شد.

نتایج آزمون کتبی هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی از امروز ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.

آزمون های شفاهی هفتاد و دومین دوره دانشنامه رشته های تخصصی و سی و نهمین دوره دانشنامه رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی از ۱۵ شهریور آغاز می شود.

تعداد کل داوطلبان ثبت نام کننده ۵ هزار و ۴۰۶ نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۹۲۷ نفر داوطلب مقطع تخصصی و ۴۷۹ نفر داوطلب مقطع فوق تخصصی پزشکی هستند.

آزمون های دانشنامه پزشکی بالینی بالاترین سطح آزمون های کشوری هستند که دستیاران پزشکی در رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی پس از پایان تحصیل خود در این آزمون شرکت می کنند. براساس قوانین افرادی که جزء ۵ درصد و ۱۰ درصد برتر آزمون باشند می توانند در فرآیند جذب هیئت علمی امتیاز لازم را کسب کنند.