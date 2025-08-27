افزایش ظرفیت پزشکی باید متوقف شود؛ راهکار حل مشکل کمبود پزشک

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا رئیسکرمی، در مراسم گرامیداشت خبرنگاران که امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه در موزه تاریخ علوم پزشکی کشور برگزار شد، با اشاره به پیامدهای افزایش ظرفیت پزشکی گفت: واقعیت این است که افزایش ظرفیت در همه بخشها از کلاسها و آزمایشگاهها گرفته تا آموزشهای بالینی فشار ایجاد کرده و آثار واقعی آن احتمالاً طی دو تا سه سال آینده نمایان خواهد شد.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران در گذشته حداکثر ۲۸۰ دانشجو میپذیرفت، افزود: اکنون بیش از ۶۰۰ دانشجو در سال پذیرش میشود. هرچند این دانشجویان در دو نوبت مهر و بهمن وارد میشوند، اما فشار بسیار سنگینی بر دانشگاه، بهویژه خوابگاهها، تحمیل شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: به نظر من روند افزایش ظرفیت باید متوقف شود و باید به تدریج ظرفیتها واقعیسازی شده و دانشگاهها به توان واقعی خود بازگردند. کمبود پزشک نیز باید از طریق برنامهریزی صحیح و تأمین امکانات در مناطق دچار کمبود برطرف شود، نه صرفاً با افزایش بیرویه ظرفیت.
وی با اشاره به کمبود پزشک متخصص در مناطق محروم اظهار داشت: این مشکل از سالها پیش وجود داشته، اما افزایش ظرفیت هیچ مشکلی را حل نکرده است. بنابراین باید به سمت راهکارهای مؤثرتر حرکت کنیم.
رئیسکرمی راهکار اساسی را توجه به جنبههای تشویقی دانست و گفت: چه برای دانشجویان دوره عمومی و چه در رشتههای تخصصی باید مشوقهایی در نظر گرفته شود.
وی با تأکید بر ضرورت بومیگزینی در پذیرش دانشجو افزود: بخشی از ظرفیت واقعی دانشگاهها باید به دانشجویان بومی اختصاص یابد، چراکه تجربه نشان میدهد دانشجویان بومی پس از فارغالتحصیلی بیشتر در شهر و منطقه خود باقی میمانند و به فعالیت ادامه میدهند. با این روش میتوان کمبود پزشک را بهطور مؤثرتر جبران کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد راهکارهای جلوگیری از مهاجرت دانشگاهیان گفت: دانشگاه محل آموزش است و فارغ التحصیلان ما در قسمتهای مختلف کشور مشغول خدمت هستند. حفظ این افراد مقداری مرتبط با وزارت بهداشت است. اما ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران با ایجاد ارتباط اساتید با دانشجویان انگیزه آنها را برای خدمت در کشور افزایش میدهیم.
وی در ادامه تصریح کرد: تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت تأثیر جو، خانواده یا غیره از همان ابتدا به دنبال مهاجرت هستند، سعی میکنیم با ایجاد امید و شرایط بهتر کاری کنیم از مهاجرت آنها جلوگیری شود.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: با توجه به اینکه عوامل زیادی در مهاجرت اساتید و فارغ التحصیلان دخیل است باید شرایط اجتماعی و اقتصادی زیادی برای آنها پس از فارغ التحصیلی فراهم باشد، در این شرایط نخبگان ما به خارج از کشور نمیروند چون خیلی از آنها در کشورهایی نظیر کانادا به راحتی نمیتوانند وارد کار حرفهای شوند و برای فعالیت مجبور به گذراندن دروس و امتحانات هستند. بنابراین اگر شرایط فراهم باشد این افراد باید در کشور بمانند و خدمت کنند.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه سال تحصیلی ورودیهای جدید از آبان ماه آغاز خواهد شد، گفت: دانشجویان سالهای قبل از مهر ماه آموزش خود را آغاز خواهند کرد و ما در دانشگاه آماده بازگشایی و شروع سال تحصیلی هستیم.
نظر شما