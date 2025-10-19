به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدرضا رئیس کرمی در مراسم استقبال از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران که صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه در این دانشگاه برگزار شد، گفت: مهمترین و بهترین مزیت این دانشگاه اساتید بزرگی هستند که در این دانشگاه حضور دارند. این مزیت قابل مقایسه با مشکلاتی که وجود دارد، نیست.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش ظرفیت گفت: در زمینه سلف، خوابگاه، آزمایشگاه و … مشکلاتی به خاطر تعداد دانشجویان ایجاد شده است، با این وجود اساتید و دانشجویان سالهای بالاتر در کنار شما حضور دارند؛ حفظ این ارتباط سبب رشد شما میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خطاب به دانشجویان نو ورود با تاکید بر اهمیت فعالیتهای مختلف در دانشگاه گفت: در دانشگاه علوم پزشکی تهران امکان فعالیت در حوزههای مختلف آموزش، پژوهش، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. از حالت تک بعدی تنها درسخواندن خارج شوید؛ چرا که به رشد بهتر و بیشتر شما در آینده منجر میشود.
دکتر محمود دوستی نیز در این مراسم با اشاره به افزایش تعداد دانشجویان پزشکی گفت: به دلایل درست یا نادرست تعداد دانشجویان افزایش پیدا کرده است. برای حل مشکلات دست کمک به سمت خیرین دراز میکنیم، خیرین فکری، اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی؛ چرا که امکانات محدود با حداکثر میهمان داریم.
وی با تاکید بر اهمیت دانشجویان اظهار کرد: شما دانشجویان نور چشم کشور هستید. گاهی با مواجه میشویم که دانشجویان انگیزههای خود را به تدریج از دست میدهند. اجازه ندهید انگیزههایتان از دست برود. قدر دانشگاه و فضایی که در آن حضور دارید را بدانید. در این سالنها خونها ریخته شده است، افراد بزرگی در این دانشگاه تحصیل کردهاند.
نظر شما