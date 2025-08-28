به گزارش خبرنگار مهر، سجاد یزدانی در نشست کمیته خدمات شهری شهرداری کرمانشاه که صبح پنجشنبه برگزار شد، با بیان اینکه گستردگی کار خدمات شهری بسیار زیاد است اظهار کرد: کمیته خدمات شهری یکی از مهمترین کمیتههای شهرداری محسوب میشود که از این پس هر دو هفته یکبار تشکیل خواهد شد.
وی افزود: پیش از این، این کمیته به صورت هفتگی با حضور معاونین و مدیران خدمات شهری مناطق هشتگانه برگزار میشد و مصوبات آن نیز به طور جدی مورد پیگیری قرار میگرفت.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به استقرار یک بازرس خدمات شهری در هر منطقه گفت: این بازرسان به صورت مستمر مشکلات حوزه خدمات شهری را بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام خواهند کرد.
یزدانی با تأکید بر لزوم افزایش نیروهای خدماتی در مناطق برای جبران کمبود موجود، تصریح کرد: پاکسازی و نگهداشت مناسب پارکها برای استفاده مطلوب شهروندان، نظارت بر آبیاری فضای سبز و حفظ سلامت چمن، گیاهان و درختان باید در اولویت قرار گیرد.
وی همچنین از ضرورت جمعآوری سگهای ولگرد و مقابله با جوندگان موذی خبر داد و افزود: تدوین برنامه نظافتی دقیق برای شستوشوی مخازن زباله، جداول و رفیوژهای سطح شهر با مواد ضدعفونیکننده و گندزدا امری ضروری است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: باید برای جمعآوری نخالههای ساختمانی توسط مناطق هشتگانه برنامهریزی شود و خودروهای اختصاصی برای این امر در نظر گرفته شود. همچنین، نظارت جدیتر برای جلوگیری از تصرف پیادهروها توسط ساختمانهای در حال ساخت ضروری است.
یزدانی در ادامه تشکیل مجدد اکیپهای جهادی تنظیف، رفتوروب و شستوشوی محلات را خواستار شد و گفت: حذف تمامی زوائد بصری و تابلوهای غیرمجاز اصناف در سطح شهر، نظارت بر فعالیت اصناف، زیستهای شبانه و اغذیهفروشان سیار از نظر رعایت بهداشت و نظافت باید با جدیت دنبال شود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت نوسازی تجهیزات خدمات شهری، بر اورهال شدن تمامی ماشینآلات و لجستیک حوزه نظافتی و خدمات شهری تأکید کرد و افزود: با همت و هماهنگی همه بخشها میتوان رضایتمندی شهروندان را به شکلی ملموس افزایش داد.
