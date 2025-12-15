به گزارش خبرنگار مهر، سجاد یزدانی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی فضای سبز شهرداری کرمانشاه که با حضور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و مسئولان فضاهای سبز مناطق هشتگانه برگزار شد، اظهار کرد: در مقطع کنونی، توسعه و ارتقای فضای سبز شهری از اولویتهای اصلی مدیریت شهری است و کاشت گلهای فصلی و درختچهها در نقاط مختلف شهر بهصورت هدفمند دنبال میشود.
وی با اشاره به وضعیت چمنکاری در پارکها و فضاهای سبز افزود: عملیات لکهگیری چمن بهعنوان یکی از برنامههای اولویتدار آغاز شده و بخش عمده آن به انجام رسیده است و مابقی اقدامات نیز حداکثر تا یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با تأکید بر افزایش ایمنی و رفاه شهروندان تصریح کرد: رفع خاموشیهای پارکهای سطح شهر بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد و مقرر شده است تمامی مشکلات روشنایی پارکها تا پایان یک ماه آینده برطرف شود.
یزدانی همچنین از فعالسازی پرچمها در پارکها، تقاطعها و سطح شهر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف بهبود منظر شهری و ایجاد نشاط بصری برای شهروندان در حال اجراست.
وی در پایان با تأکید بر لزوم ارائه خدمات مطلوب در فضاهای عمومی، بر راهاندازی سرویسهای بهداشتی پارکها و فعالسازی آبنماهای سطح مناطق تأکید کرد و افزود: زیباسازی و ارتقای کیفیت فضاهای شهری نیازمند پیگیری مستمر مناطق هشتگانه است و در این زمینه هیچگونه کوتاهی پذیرفته نخواهد شد.
نظر شما