تأکید بر ساماندهی فضای سبز و ارتقای خدمات شهری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کمیته خدمات شهری شهرداری کرمانشاه بعد از ظهر پنجشنبه به ریاست حمید اعتصامفر، سرپرست شهرداری، و با حضور سجاد یزدانی معاون خدمات شهری و شهرداران مناطق هشتگانه در سالن جلسات معاونت خدمات شهری برگزار شد.
اعتصامفر در این نشست بر اهمیت ساماندهی فضای سبز شهرداری مرکز به منظور ایجاد آرامش بصری برای مراجعان تأکید و خواستار تدوین برنامه زمانبندی آبیاری با در نظر گرفتن کمبود آب و انتخاب بهترین زمان ممکن برای آبیاری شد.
وی همچنین اولویتبندی فعالیتهای خدمات شهری و نظافت را بر اساس بودجه موجود و نیاز مردم خواستار شد و بر فازبندی عملیاتهای خدمات شهری که منجر به رضایت عمومی شود تأکید کرد.
سرپرست شهرداری دستور خرید مخازن جدید زباله و نوسازی مخازن موجود سطح شهر در چند فاز را صادر کرد و از آمادگی حوزه خدمات شهری برای نظافت روزانه حومه مدارس و اطراف آنها، همچنین خطکشی عابر پیاده مقابل مدارس توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری با آغاز فصل مدارس خبر داد.
اعتصامفر با اشاره به احیا و ساماندهی پارکهای قدیمی و دارای نوستالژی شهر، خواستار ترمیم کفپوشها، ارتقای روشنایی، زیباسازی و بازسازی آبنماهای پارکها شد.
وی همچنین بر حذف تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز و زوائد بصری اصناف با اولویت معابر پررفتوآمد و اطلاعرسانی پیش از اقدام، رفع ریزچالههای معابر با اولویت معابر درجه یک و دو و معابر فرعی، و آمادگی خدمات شهری و مناطق برای پاکسازی خزان پاییزی و جلوگیری از تجمع آبهای سطحی با آغاز فصل سرما و نزولات آسمانی تأکید کرد.
