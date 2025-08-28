  1. جامعه
  2. انتظامی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

بررسی طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت ویژه بانوان در مراجع قانون‌گذاری

معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت: طبق موازین حقوقی و قانونی موجود، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ممنوع بوده، البته طرح‌هایی در مراجع قانون‌گذاری در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدباقر سلیمی معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت: تمام وسایل نقلیه‌ای که با نیروی موتور حرکت می‌کنند، به گواهینامه مخصوص خود نیاز دارند و در این زمینه تفاوتی بین موتورسیکلت‌های اسکوتری و سایر موتورسیکلت‌ها وجود ندارد.

طرح‌هایی برای گواهینامه موتورسیکلت زنان در حال بررسی است

وی گفت: در مورد گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نیز باید تأکید کنم که پلیس بر اساس قوانین و مقرراتی عمل می‌کند که از سوی مراجع قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است.

سلیمی تأکید کرد: تا این لحظه، طبق موازین حقوقی و قانونی موجود، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ممنوع است. البته اقداماتی در حال انجام است و طرح‌هایی در مراجع قانون‌گذاری در حال بررسی است. در صورتی که این طرح‌ها تأیید و تصویب شوند، مانند سایر قوانین اجرایی خواهند شد.

کد خبر 6573184
فاطمه کریمی

