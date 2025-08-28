به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدباقر سلیمی معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت: تمام وسایل نقلیهای که با نیروی موتور حرکت میکنند، به گواهینامه مخصوص خود نیاز دارند و در این زمینه تفاوتی بین موتورسیکلتهای اسکوتری و سایر موتورسیکلتها وجود ندارد.
وی گفت: در مورد گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نیز باید تأکید کنم که پلیس بر اساس قوانین و مقرراتی عمل میکند که از سوی مراجع قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است.
سلیمی تأکید کرد: تا این لحظه، طبق موازین حقوقی و قانونی موجود، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ممنوع است. البته اقداماتی در حال انجام است و طرحهایی در مراجع قانونگذاری در حال بررسی است. در صورتی که این طرحها تأیید و تصویب شوند، مانند سایر قوانین اجرایی خواهند شد.
نظر شما