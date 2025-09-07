صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نیازمند اصلاح قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در حاشیه برنامه ۱۹۷ اظهار کرد: این موضوع در دستور کار قرار دارد، اما پلیس به عنوان مرجع اجرایی، تابع قوانین و مقرراتی است که به صورت رسمی ابلاغ می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر تبصره ماده ۲۰ قانون صراحتاً اعلام کرده است که مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان، نیروی انتظامی است و اشاره‌ای به بانوان نشده است.

رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر لزوم تغییر در قوانین موجود خاطرنشان کرد: ما منتظر اعلام رسمی این موضوع هستیم، اما برای اجرایی شدن، حتماً باید اصلاح قانون صورت گیرد و ابلاغیه آن از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر شود.