ضرورت وحدت اسلامی در برابر تهدیدات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا نصوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، ضمن تأکید بر اهمیت میدان دادن به جوانان از تهدیدات دشمنان علیه باورهای دینی و اجتماعی سخن گفت و بر لزوم مقابله با این تهدیدات تأکید کرد.

وی افزود: روحیه جوانی است که در جامعه تحول ایجاد می‌کند و دشمنان در تلاش هستند تا با تضعیف ایمان مردم، یأس و ناامیدی را در جامعه گسترش دهند.

حجت الاسلام محمدرضا نصوری به مناسبت‌های پیش رو اشاره کرد و شهادت امام حسن عسگری (علیه‌السلام) را که در ۸ ربیع الأول سال ۲۶۰ هجری قمری به وقوع پیوست، فرصتی برای تجدید بیعت با امام زمان دانست و افزود: امام حسن عسگری (علیه‌السلام) با اقدامات خود زمینه‌ساز غیبت امام زمان شد و ارتباط با امام را برای شیعیان تسهیل کرد.

نقش امام حسن عسگری در آماده‌سازی غیبت امام زمان

امام جمعه ساری با بیان این که امام حسن عسگری در دوران خود در تقویت سازمان وکالت و حفظ امام زمان (علیه‌السلام) در شرایط تقیه، نقش ویژه‌ای ایفا کرد، به اهمیت این فعالیت‌ها در حفظ خط امامت و هدایت شیعیان اشاره کرد.

حجت الاسلام نصوری در ادامه به روز ۹ ربیع اول اشاره کرده و گفت: این روز باید همانند نیمه شعبان، روزی برای تجدید بیعت با امام زمان (علیه‌السلام) و پیگیری آرمان‌های ایشان باشد. توجه به این مناسبت و تقویت ارتباط با امام، از وظایف ماست.

وی همچنین به تلاش‌های دشمنان هجمه علیه مهدویت در سطح جهانی اشاره کرد و گفت: این مسئله وظیفه ما را برای معرفی امام به‌عنوان امام رحمت و امام خوبی‌ها دوچندان می‌کند.

هفته وحدت؛ گامی مؤثر در مقابله با تهدیدات استکباری

امام جمعه موقت ساری در بخش دیگری از سخنان خود به هفته وحدت اشاره کرد و افزود: در شرایطی که اسلام در معرض حملات استکباری قرار دارد، باید هفته وحدت را نه تنها به‌صورت شعاری بلکه در عمل تجلی بخشیم و در برابر تهدیدات جهانی استکبار ایستادگی کنیم.