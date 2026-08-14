https://mehrnews.com/x3cNJh ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱ کد مطلب 6916559 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱ تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و هفتمین شب اقتدار یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و هفتمین شب اقتدار و همدلی برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6916559 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود صد و شصت و هفتمین قرار مردم لنگرود در میدان اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد روایت دانشجوی نیجریهای دانشگاه کردستان از تجمعات شبانه رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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