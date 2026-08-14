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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۱

تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و هفتمین شب اقتدار

تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و هفتمین شب اقتدار

یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و هفتمین شب اقتدار و همدلی برگزار شد.

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کد مطلب 6916559

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