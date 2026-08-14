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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۳

تجمعات شبانه ایرانشهری ها به ایستگاه ۱۶۶ رسید

تجمعات شبانه ایرانشهری ها به ایستگاه ۱۶۶ رسید

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر بعد از گذشت صد و شصت و شش شب، همچنان در خیابان حضور دارند.

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کد مطلب 6916605

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