https://mehrnews.com/x3cNKd ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۳ کد مطلب 6916605 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۳ تجمعات شبانه ایرانشهری ها به ایستگاه ۱۶۶ رسید ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر بعد از گذشت صد و شصت و شش شب، همچنان در خیابان حضور دارند. دریافت 42 MB کد مطلب 6916605 کپی شد مطالب مرتبط تکمیل و تحویل ۶۲۰ پروژه آموزشی در سیستان و بلوچستان اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از انقلاب اسلامی ایران امنیت پایدار با مشارکت مردم و سران طوایف محقق میشود سخنان تفرقه انگیز؛ امنیت و آرامش سیستان و بلوچستان را تهدید می کند برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی رهبر شهید پرچم خونخواهی رهبر شهید
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