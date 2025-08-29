بازی در زمین دشمنان «ممنوع»؛ اتحاد مقدس حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع ضمن اشاره به وحدت امروز جامعه اسلامی ایران، تاکید کرد: اتحاد مقدسی که بعد از جنگ ۱۲ روزه رخ داد بسیار حائز اهمیت است تا جایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره آن نکات مهمی فرمودند.

وی با بیان اینکه هرکسی که اسلام، انقلاب، امام و رهبری را بپذیرد قابل اتحاد و وحدت است، افزود: این ارکان، خط کشی‌های سیاسی را کاملاً نقض می‌کند و اساساً توجه به این ارکان است که جامعه اسلامی را قدرت می‌بخشند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه اگر این ارکان را کنار هم قرار دهیم، اتحادی را در کشور ایجاد می‌کنیم که گاهی در بین سیاسیون و احزاب ما وجود ندارد، گفت: یکی از مباحث اساسی رهبر معظم انقلاب اسلامی دسته بندی جامعه است زیرا در نگاه ایشان جامعه به سه دسته مؤمنین، منافقین و ضعیف الایمان ها تقسیم می‌شود.

عزیزی با بیان اینکه معظم‌له بارها فرموده‌اند اگر بخواهیم کسانی که ضعف ایمان شأن مشهود است از خودمان برانیم کسی باقی نمی‌ماند زیرا هر کسی که ضعفی دارد نباید طرد شود، ابراز کرد: همه ما ضعف داریم و باید این را بپذیریم.

وی افزود: اگر کسی در جامعه امروز ما اعلام کرد که باید برویم و با آمریکا پیمان ببندیم تا مسئله‌های ما حل شود لزوماً منافق نیستند بلکه تشخیص شأن اشتباه است و گاهی نمی‌دانند که در زمین دشمن بازی می‌کنند و لذا باید این افراد هدایت شوند اما گروهی هم هستند که منافق محسوب می‌شوند که بدترین درک‌های جهنم از آن آنان خواهد بود.

امام جمعه میامی با بیان اینکه منافقان در داخل کشور عمدتاً ایجاد می‌شوند، گفت: گاهی این منافقان مصالح کشور را به دیگران می‌فروشند و لذا باید مراقب بود امروز مهم است که اتحاد مقدس را حفظ کنیم اتحادی که بین مردم ما ایجاد شده اهمیت دارد.

عزیزی افزود: گاهی شاهد هستیم افرادی بیانیه‌هایی از جبهه‌هایی صادر می‌کنند و باعث می‌شوند دشمنان ما خوشحال شوند و بعد از ایجاد برخی بیانیه‌ها می‌بینیم که نتانیاهو در رسانه‌ها از آن ابراز خرسندی می‌کند لذا باید مراقب بود در جبهه دشمن بازی نکرد.

وی ادامه داد: اگر این افراد نمی‌دانند که جاهل هستند و باید آگاه شوند اما آنچه ما می‌بینیم آگاهانه است و این خوب نیست این که ما خودمان را متصل به آمریکا و اسرائیل کنیم و ۱۱ بند بیانیه دهیم که خلاف شرع و اسلام و قانون است، اصلاً خوب نیست لیکن در هر طیف و جبهه‌ای که هستیم باید چهار نکته را مد نظر قرار دهیم، اسلام، رهبری، امام و انقلاب اسلامی؛