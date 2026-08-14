به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران بعد از بازی خیبر خرم‌آباد مقابل فجر شهید سپاسی شیراز، اظهار داشت: از تماشاچیان عزیزمان تشکر می‌کنم، تماشاگران ما واقعاً بی‌نظیر هستند، ۹۰ دقیقه تیم را تشویق کردند، ان شاالله در بازی‌های آینده این را جبران خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه به نظرم نیمه دوم، بازی یک گُله بود و نیمه اول هم به جزء ۱۰ دقیقه، موقعیت‌های متعددی داشتیم، گفت: باید می‌بردیم، بالاخره اول فصل عدم هماهنگی وجود دارد، بازیکنان جدید اضافه شده‌اند، ولی در مجموع تیم را امیدوارکننده دیدم، در روزی که توپ‌های ما گل نشد، خدا شکر توانستیم بازی را برگردانیم.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد با تأکید بر اینکه در بازی‌های آینده می‌توانیم این نتیجه را جبران و شرایط بهتری را برای تیم فراهم کنیم، گفت: دفاع راست ما «فرشاد محمدی مهر» یکی از بهترین بازیکنان ما بود، به نظرم در خط دفاع خوب بودیم، در یکی دونقطه احتمالاً یک یا دو نفر به تیم اضافه کنیم، اما به نظرم تیم ما، تیم خوبی بود، ما در نیمه دوم حتی یک موقعیت به تیم حریف ندادیم، آرام‌آرام شرایط تیم بهتر می‌شود، اما امروز روز خوب تیم ما نبود، روزی نبود که توپ‌های ما گل شود، وگرنه در همین روز هم‌بازی را می‌بردیم.

عبدی، ادامه داد: به‌هرحال شش ماه دوری از مسابقات و تعطیلی لیگ، مقداری به نظرم تأثیر داشت، اما به‌هرحال توانستیم بازی را برگردانیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در جایگاه خودم، فکر می‌کنم، تیم ما خوب بود، به‌خصوص در نیمه دوم، اول لیگ چنین ضربه‌ای وارد شود و برگردی، به نظرم شرایط خوبی بود، افزود: خیلی امیدوارکننده ظاهر شدیم، می‌توانستیم بازی را هم ببریم، ولی نباید در خانه عقب می‌افتادیم، اگر عقب نمی‌افتادیم، می‌توانستیم بازی را ببریم.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد، تأکید کرد: شش ماه تعطیلی روی همه تأثیر منفی گذاشته بود، ولی من خوشحالم که امروز بازی را نباختیم.