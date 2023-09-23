خواستار تعطیلی سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصوری معاون آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)، خواستار تعطیلی روز نهم ربیع الاول، مصادف با سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شد و اظهار داشت: روز هشتم ربیع الاول، سالروز شهادت امام حسن عسگری علیه السلام هست و به تبع آن در همان سال یعنی سال ۲۶۰ هجری شمسی، وقتی که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدند، همان لحظه امامت امام زمان علیه السلام آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. ان شاءلله بحث غیبت حضرت تمام شود و ظهور کنند و جهان پر از عدل و داد بشود.

معاون فرهنگی بنیاد مهدویت کشور ضمن قدردانی از مسئولان که شهادت امام حسن عسکری را در تقویم رسمی به عنوان روز تعطیل اعلام کردند، گفت: از آنجایی که رسیدن به نشاط اجتماعی برای مردم عزیز کشورمان در اولویت است و برای اینکه فرهنگ مهدویت در جامعه توسعه پیدا بکند، یکی از مناسبت‌هایی که می‌توانیم جریان‌سازی در آن باشد، سالروز آغاز امامت امام زمان علیه السلام هست که همه در آن روز جشن به پا می‌کنند و در حال سرور و شادمانی هستند.

وی افزود: در این روز باید بتوانیم از این طریق بحث بیعت با امام زمان ارواحنا فداه را در جامعه پررنگ کنیم. از آنجایی که روز شهادت فضای مناسبی برای جشن و اجتماعات شادی بخش نیست، باید بتوانیم فضای شادی را در جامعه ایجاد کنیم و امکان آن وجود ندارد و شاید حرمت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام از بین برود.

حجت الاسلام نصوری گفت: خواهشمندیم در روز نهم ربیع الاول روز بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام که منتظرین امام زمان علیه السلام در روز شهادت امام عسکری (ع) عزاداری خود را انجام می‌دهند، به عنوان روز بیعت با امام زمان و جشن بیعت با حضرت را پررنگ‌تر در جامعه بگیریم و چیزی است که مردم عزیز این امر را با اجتماعات خود پررنگ کردند و با حرکت‌های فرهنگی نمایان شده است.

نصوری تصریح کرد: اگر این روز به عنوان روز جشن و روز تعطیل تصویب شود جشن و سرور مردم نیز بیشتر خواهد بود.

وی در پایان افزود: خواهشمندیم در این روز مسئولین عزیز این امر را به عنوان یک پویش در دستور کار خود قرار دهند، تا همه اصناف و اقشار مختلف مردم بتوانند در این امر مشارکت داشته باشند و با فضاسازی شهر و دیار خودمان بتوانیم بیعت با حضرت را انجام دهیم و به نوعی یک مانور بزرگ بین منتظران امام زمان علیه السلام در روز نهم ربیع الاول انجام شود.