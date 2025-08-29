۱۶ پروژه برق در گناوه افتتاح و اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحی و اجرایی پروژه‌های برق شهرستان گناوه ظهر جمعه به صورت تجمیعی در سالن فرمانداری گناوه با حضور فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

برای افتتاح و اجرای این پروژه‌ها ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

احداث ۵۷ کیلومتر تبدیل سیم مسی به کابل خود نگهدار، تعویض ۳۶۶ پایه برق دکل، توسعه و احداث شبکه جهت متقاضیان جدید، بهسازی شبکه برق داخل روستا (طرح بهارستان) و برق رسانی به نهضت ملی مسکن بخشی از پروژه‌های هفته دولت اداره برق شهرستان گناوه است.

احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلوواتی اداره برق گناوه و ۶۶۰ کیلوواتی نیروگاه مپنا، برق رسانی به اسکله جزیره جنوبی بخش بندر ریگ، احداث خط جدید سایت پرورش میگوی عرش، احداث خطوط جدید ۲۰ کیلوولت گشویی و ۲۰ کیلوولت ستایش و استوار جهت تعدیل بار و رفع ولتاژ و اصلاح شبکه فرسوده و بحرانی پشت دره بخش عمده دیگری از این پروژه‌ها است.