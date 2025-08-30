  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

محدودیت آبی در برخی محلات تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به تداوم گرمای هوا و به تبع آن کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در جاده تهران (تا سه راهی اهر)، کرکج و شهرک مرزداران، کوی استانداری، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات، فرشته، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۸ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

