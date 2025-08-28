  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۴

اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز

تبریز-شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به تداوم گرمای هوا و به تبع آن کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در شهرک باغمیشه (کوی گاز - میدان اطلس تا میدان ارغوان) کوی ولیعصر، ولیعصر جنوبی، زعفرانیه، شهرک اندیشه، آخمقیه و رواسان می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۶ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

کد خبر 6572782

