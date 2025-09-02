اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی:

با توجه به تداوم گرمای هوا و به تبع آن کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در کوی استانداری، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات، فرشته، باغمیشه، کوی گاز، میدان اطلس تا میدان ارغوان، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی، میرداماد، ویلاشهر، کوی دادگستری، سهند و مجتمع فجر می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۱ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.