افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به تداوم گرمای هوا و به تبع آن کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در جاده ائل گلی، کوی دادگستری، سهند، میرداماد، ویلاشهر، زعفرانیه، کوی فردوس، گلشهر، پرواز، سینا، جاده تهران (تا سه راهی اهر)، کرکج و شهرک مرزداران، کوی استانداری، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات، فرشته، شهرک اندیشه، آخمقیه و رواسان می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۵ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد. بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.