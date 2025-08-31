  1. استانها
  2. اردبیل
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

خدمت رسانی گروه جهادی دانشجویی در قالب اردوی عهد خدمت در شهرستان گرمی

خدمت رسانی گروه جهادی دانشجویی در قالب اردوی عهد خدمت در شهرستان گرمی

اردبیل - مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان اردبیل از ارائه خدمات در مناطق محروم شهرستان گرمی توسط گروه جهادی دانشجویی در قالب اردوی عهد خدمت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد علمداری فر افزود: این خدمات در حوزه‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، هنری، آموزشی و عمرانی در مناطق محروم شهرستان گرمی ارائه می‌شود.

وی هدف از اردوی جهادی بسیج دانشجویی را انتقال تجربیات، آشنا شدن با مناطق محروم و نیازهای آنها، انس و الفت دراین مناطق ذکر کرد و گفت: اکثر این جوانان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که در مناطق مختلف محروم حضور می‌یابند.

وی بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی را پرورش جوانان و دانشجویان تحصیل‌کرده عنوان کرد و افزود: فعالیت گروه‌های جهادی نویدبخش توسعه فرهنگ جهادی در سطح کشور است به طوری که این گروه‌ها راه‌حل گره کشورند.

کد خبر 6575754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها