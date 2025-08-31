خدمت رسانی گروه جهادی دانشجویی در قالب اردوی عهد خدمت در شهرستان گرمی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد علمداری فر افزود: این خدمات در حوزه‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، هنری، آموزشی و عمرانی در مناطق محروم شهرستان گرمی ارائه می‌شود.

وی هدف از اردوی جهادی بسیج دانشجویی را انتقال تجربیات، آشنا شدن با مناطق محروم و نیازهای آنها، انس و الفت دراین مناطق ذکر کرد و گفت: اکثر این جوانان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که در مناطق مختلف محروم حضور می‌یابند.

وی بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی را پرورش جوانان و دانشجویان تحصیل‌کرده عنوان کرد و افزود: فعالیت گروه‌های جهادی نویدبخش توسعه فرهنگ جهادی در سطح کشور است به طوری که این گروه‌ها راه‌حل گره کشورند.