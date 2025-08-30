به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، ظهر شنبه در یادواره شهدای دولت و خدمت و شهید شاخص سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور که در راستای کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد، بر خدمتگزاری صادقانه، جلب رضایت مردم، وقت‌گذاری، عدالت و حفظ عزت مراجعان به عنوان ارکان موفقیت در دستگاه اجرایی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه خدمتگزاری مسئولین محور اصلی است، بیان کرد: هر کسی که در دستگاه اجرایی مسئولیت می‌پذیرد، باید بداند که هدف اصلی، خدمتگزاری است و نباید به دنبال کسب موقعیت یا آبرو باشد؛ چرا که در نگاه الهی، خدمتگزاران کسانی هستند که آبروی خود را در این راه می‌گذارند.

جلب رضایت مردم؛ معیاری برای موفقیت

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، رضایتمندی مردم را معیار دوم موفقیت در کار اجرایی دانست و بیان کرد: راضی کردن همه مردم به صورت صد در صد امکان‌پذیر نیست، اما وظیفه ما این است که با عموم مردم به گونه‌ای رفتار کنیم که رضایت آن‌ها را جلب کنیم.

وی با اشاره به مشکلات و توقعات مردم بر لزوم درک شرایط عمومی و تلاش برای رفع مشکلات تأکید کرد.

وقت‌گذاری لازمه مدیریت جهادی

نماینده ولی فقیه در کردستان وقت‌گذاری را سومین نکته‌ای اعلام کرد و گفت: کسانی که مسئولیت می‌پذیرند، باید بدانند که تفریحات و اوقات فراغت آن‌ها محدود می‌شود و باید وقت بیشتری را به مطالعه، بررسی و کنکاش در مسائل اختصاص دهند.

وی مدیر موفق را کسی دانست که حتی در اوقات استراحت نیز به فکر حل مشکلات و پیشبرد امور است.

عدالت ستون فقرات دستگاه اجرایی است

وی در ادامه به عدالت در کار اشاره کرد و افزود: عدالت باید در تمامی جنبه‌ها از نحوه پاسخگویی به تلفن‌ها و وقت گذاشتن برای مراجعان گرفته تا انتصاب افراد در پست‌های سازمانی رعایت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی عزت را در مرحله بعد دانست و گفت: اگر نتوانیم خواسته مراجعان را برآورده کنیم، باید کاری کنیم که آن‌ها احساس خواری و ذلت نکنند و بدانند که با احترام با آن‌ها برخورد شده است.