افتتاح ۱۱۲ پروژه ارتباطی در همدان با ۶۰۵ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادق‌پوریانی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملیات فیبرنوری اظهار کرد: تاکنون عملیات فیبر نوری در ۱۷ شهر آغاز شده و پنج شهر به مرحله واگذاری خدمات رسیده‌اند. از مجموع ۳۰۸ کیلومتر حفاری انجام‌شده، ۱۰۳ کیلومتر در دولت چهاردهم اجرا شده و تعداد مشترکان فیبر نوری استان به ۴ هزار و ۳۵۵ نفر رسیده که ۳ هزار و ۴۶۵ مورد آن طی یک سال اخیر واگذار شده است.

وی افزود: ضریب نفوذ تلفن همراه در استان ۱۸۴.۷۷ است و همدان ۳.۲ میلیون مشترک فعال دارد که بیش از یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار نفرشان از اینترنت پرسرعت بهره‌مند هستند. پوشش اینترنت پرسرعت مناطق روستایی نیز به ۹۲.۵ درصد رسیده و ۸۵۵ روستای بالای ۲۰ خانوار از این خدمت استفاده می‌کنند.

صادقی‌پوریانی خاطرنشان کرد: اجرای دو پروژه فیبر نوری در ملایر و آجین با ارزش ۶۴.۲ میلیارد تومان، سه سامانه پلتفرمی به ارزش هفت میلیارد تومان و سه طرح ملی در حوزه پایداری شبکه و توسعه شبکه ملی اطلاعات با ۱۷۸ میلیارد تومان، از دیگر اقدامات شاخص این دوره بوده است.

وی تصریح کرد: شرکت مخابرات استان ۴۳ طرح به ارزش ۳۴۹ میلیون ریال، پست بانک ۱۰ پروژه با ۵۳۸ میلیارد تومان و اداره پست یک پروژه ملی GNAF در شهرستان ملایر به ارزش دو میلیارد تومان به بهره‌برداری رسانده‌اند.

مدیرکل ارتباطات استان همدان تأکید کرد: برای بهبود کیفیت اینترنت همراه، شهر همدان به حداقل ۲۰ ایستگاه BTS جدید نیاز دارد اما شرایط اجتماعی و مقاومت برخی شهروندان مانع توسعه شده است. نصب این ایستگاه‌ها کاملاً استاندارد است و مالکان می‌توانند با اجاره فضای خود به اپراتورها درآمدزایی کنند.

صادقی‌پوریانی در پایان اعلام کرد: ۱۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات به ۱۷ طرح هوشمندسازی کسب‌وکارها پرداخت شده و این اداره‌کل آماده حمایت از طرح‌های مشابه در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری است.