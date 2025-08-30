  1. استانها
افتتاح ۱۱۲ پروژه ارتباطی در همدان با ۶۰۵ میلیارد تومان اعتبار

همدان-مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۱۲ پروژه ارتباطی در استان همدان با اعتباری بیش از ۶۰۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صادق‌پوریانی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملیات فیبرنوری اظهار کرد: تاکنون عملیات فیبر نوری در ۱۷ شهر آغاز شده و پنج شهر به مرحله واگذاری خدمات رسیده‌اند. از مجموع ۳۰۸ کیلومتر حفاری انجام‌شده، ۱۰۳ کیلومتر در دولت چهاردهم اجرا شده و تعداد مشترکان فیبر نوری استان به ۴ هزار و ۳۵۵ نفر رسیده که ۳ هزار و ۴۶۵ مورد آن طی یک سال اخیر واگذار شده است.

وی افزود: ضریب نفوذ تلفن همراه در استان ۱۸۴.۷۷ است و همدان ۳.۲ میلیون مشترک فعال دارد که بیش از یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار نفرشان از اینترنت پرسرعت بهره‌مند هستند. پوشش اینترنت پرسرعت مناطق روستایی نیز به ۹۲.۵ درصد رسیده و ۸۵۵ روستای بالای ۲۰ خانوار از این خدمت استفاده می‌کنند.

صادقی‌پوریانی خاطرنشان کرد: اجرای دو پروژه فیبر نوری در ملایر و آجین با ارزش ۶۴.۲ میلیارد تومان، سه سامانه پلتفرمی به ارزش هفت میلیارد تومان و سه طرح ملی در حوزه پایداری شبکه و توسعه شبکه ملی اطلاعات با ۱۷۸ میلیارد تومان، از دیگر اقدامات شاخص این دوره بوده است.

وی تصریح کرد: شرکت مخابرات استان ۴۳ طرح به ارزش ۳۴۹ میلیون ریال، پست بانک ۱۰ پروژه با ۵۳۸ میلیارد تومان و اداره پست یک پروژه ملی GNAF در شهرستان ملایر به ارزش دو میلیارد تومان به بهره‌برداری رسانده‌اند.

مدیرکل ارتباطات استان همدان تأکید کرد: برای بهبود کیفیت اینترنت همراه، شهر همدان به حداقل ۲۰ ایستگاه BTS جدید نیاز دارد اما شرایط اجتماعی و مقاومت برخی شهروندان مانع توسعه شده است. نصب این ایستگاه‌ها کاملاً استاندارد است و مالکان می‌توانند با اجاره فضای خود به اپراتورها درآمدزایی کنند.

صادقی‌پوریانی در پایان اعلام کرد: ۱۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات به ۱۷ طرح هوشمندسازی کسب‌وکارها پرداخت شده و این اداره‌کل آماده حمایت از طرح‌های مشابه در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری است.

