آغاز پرشتاب و پایان محتاطانه بورس تهران در روز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱۴ هزار و ۷۴۱ واحدی معادل ۰.۶۱ درصد به سطح ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۳۹ واحد رسید.

آغاز پرشتاب، پایان محتاطانه

شاخص کل در ۲ ساعت ابتدایی معاملات با شتاب قابل‌توجهی بیش از ۱۸ هزار واحد رشد کرد و تا حوالی ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار واحد پیش رفت، اما از نیمه دوم بازار حجم عرضه‌ها به شکل محسوسی افزایش یافت و شاخص بخشی از صعود روزانه خود را پس داد و در نهایت روی رقم ۲ میلیون و ۴۳۱ هزار واحد متوقف شد.

این وضعیت در حالی رقم خورد که دیروز نشست ایران و تروئیکای اروپایی برگزار شد ولی هنوز خبر رسمی و معتبری از نتیجه آن منتشر نشده و تنها چند روز تا موعد سررسید مکانیزم ماشه باقی مانده است.

معامله‌گران معتقدند بازار علاوه بر واکنش به سطح حمایتی، بخشی از خوش‌بینی به آینده را هم پیشخور کرده است.

از طرف دیگر رشد امروز شاخص کل در حالی رقم خورد که شاخص کل از سقف تاریخی ۳ میلیون و ۲۵۹ هزار واحدی انتهای اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۲۶ درصد و بیش از ۸۰۰ هزار واحد عقب‌نشینی کرده است؛ افتی که یادآور سقوط سنگین اردیبهشت ۱۴۰۲ است.

معاملات امروز در شرایطی رقم خورد که بازار به یکی از مهم‌ترین نواحی حمایتی خود نزدیک شده و امیدواری‌ها به بازگشت مقطعی، در صورت تعیین تکلیف گمانه‌زنی‌ها پیرامون مکانیزم ماشه، افزایش یافته است.

با این حال بازگشت پایدار و ورود به مدار صعودی مستلزم تزریق نقدینگی تازه به بازار است؛ عاملی که فعلاً خبری از آن نیست.

عملکرد شاخص‌های منتخب

در پایان معاملات، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با ۲۶۴۴ واحد افزایش به ۴۳۶ هزار و ۷۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن، که معیار بهتری از وضعیت عمومی بازار تلقی می‌شود، ۱۲۵۴ واحد معادل ۰.۱۷ درصد رشد کرد و روی عدد ۷۶۰ هزار و ۹۲۸ واحد ایستاد.

شاخص قیمت هم‌وزن نیز با ۶۳۰ واحد افزایش به ۳۸۲ هزار و ۳۸۷ واحد رسید. شاخص آزاد شناور با رشد ۲۰ هزار و ۴۴۹ واحدی (۰.۶۷ درصد) به ۳ میلیون و ۷۵ هزار و ۳۷۷ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۸۰۵ واحد (۰.۸۶ درصد) و شاخص بازار دوم ۱۴ هزار و ۵۷۹ واحد (۰.۳۱ درصد) رشد کردند.

نمادهای اثرگذار

در میان نمادهای شاخص‌ساز، فولاد مبارکه اصفهان با اثر مثبت ۲۷۲۷ واحدی بیشترین تأثیر را بر رشد شاخص کل گذاشت.

پس از آن، ملی صنایع مس ایران با ۲۰۸۲ واحد، شستا با ۱۵۱۴ واحد، پارسان با ۹۵۰ واحد، پتروشیمی پردیس با ۸۴۱ واحد و پتروشیمی نوری با ۸۱۳ واحد در رده‌های بعدی نمادهای مثبت قرار گرفتند. در سمت منفی، پتروشیمی جم با ۶۶۰ واحد اثرگذارترین نماد کاهنده شاخص بود.

پرتراکنش‌ترین نمادها

بر اساس تعداد معاملات، بانک ملت (وبملت) با ۱۰ هزار و ۶۶۵ معامله و ارزشی بیش از ۹۳۷ میلیارد ریال صدرنشین شد. پس از آن، ایران‌خودرو با ۱۰ هزار و ۳۲۲ معامله و ۵۵۱ میلیارد ریال در جایگاه دوم و سایپا با ۵۴۰۲ معامله و ۲۸۳ میلیارد ریال در رتبه سوم ایستادند.

نمادهای فولاد مبارکه اصفهان، بانک تجارت، ذوب‌آهن اصفهان و ملی مس ایران نیز در فهرست نمادهای پرتراکنش حضور داشتند.

فرابورس ایران

در بازار فرابورس، شاخص کل با رشد جزئی ۵.۳۶ واحدی (۰.۰۲ درصد) به ۲۳ هزار و ۹۴ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن این بازار ۱۰۰.۹۸ واحد (منفی ۰.۰۸ درصد) کاهش یافت و به ۱۲۸ هزار و ۴۳ واحد رسید.

از نمادهای با بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص می‌توان به آریان با ۲۰.۱۱ واحد و بانک سامان با ۷.۴۶ واحد اشاره کرد. در سمت منفی، مارون با ۴.۲۱ واحد، هرمز با ۳.۸۱ واحد و آریا با ۳.۷۸ واحد شاخص را تحت فشار قرار دادند.

پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس، پویا زرکان آق‌دره (فزر) بود که با ۱۷ هزار و ۶۲ معامله و ارزشی بیش از ۲.۷۸۴ تریلیون ریال فاصله قابل‌توجهی با سایر نمادها داشت. پس از آن، صنایع غذایی رضوی (نان)، پویا (رپویا)، سرمایه‌گذاری مهر (مهر) و مهرمام در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

نقدینگی و صف‌ها

ارزش معاملات خرد بورس در پایان روز به ۳,۴۷۷ میلیارد تومان رسید. ورود نقدینگی از سوی حقوقی‌ها معادل ۲۳۱ میلیارد تومان ثبت شد و در مقابل، ۲۲۲ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

بازار امروز شاهد تشکیل صف خرید در ۳۲ نماد به ارزش ۵۷ میلیارد تومان و صف فروش در ۱۹۰ نماد به ارزش ۲,۳۸۸ میلیارد تومان بود.

نگاه معامله‌گران و فضای روانی بازار

برخی فعالان بازار می‌گویند: «وقتی پدر بازار را درآورده‌اند، نباید انتظار داشت با مثبت‌های سطحی سرمایه‌گذار دوباره بازگردد؛ جنس این مثبت‌ها بیشتر از نبود فروشنده است. دیگر کسی بازار را روزانه رصد نمی‌کند و سهام بیشتر به امید چند نسل بعد کنار گذاشته شده است.» به گفته این گروه، امکان دارد بازار باز هم رشد کند و فروشنده‌ها وارد شوند، اما اعتماد ازدست‌رفته به‌سادگی بازنمی‌گردد.

هرچند بسیاری بر ارزندگی بازار تأکید دارند، اما این نکته را یادآور می‌شوند که ممکن است با افت بیشتر، قیمت‌ها حتی ارزنده‌تر شوند. از نگاه برخی تحلیلگران، باید منتظر ماند تا تصمیم‌گیران اصلی به اهداف خود برسند؛ زیرا تا زمانی که اراده نکنند، بازار حرکتی نخواهد داشت و هر زمان بخواهند، می‌توانند جریان آن را متوقف کنند، حتی در اوج بحران.