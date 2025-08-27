به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴، بازار سهام تهران پس از افت سنگین روزهای گذشته، امروز را با تقویت تقاضا و رشد شاخصها آغاز کرد. شاخص کل بورس تهران در لحظات ابتدایی معاملات با افزایش ۹ هزار و ۵۳۴ واحدی، معادل ۰٫۳۹ درصد، به سطح ۲ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۸۳۲ واحد رسید؛ حرکتی که در ادامه یک روند نزولی طولانیمدت و پس از رسیدن بازار به محدودههای حمایتی ثبت شد.
بازار اکنون از سقف تاریخی ۳ میلیون و ۲۵۹ هزار واحدی که در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۴ به آن دست یافته بود، حدود ۲۶ درصد و بیش از ۸۰۰ هزار واحد عقبنشینی کرده است؛ افتی که یادآور ریزش سنگین اردیبهشت ۱۴۰۲ است.
با توجه به نزدیکی به سطوح حمایتی و در صورت روشن شدن وضعیت گمانهزنیها پیرامون مکانیزم ماشه، احتمال یک بازگشت مقطعی در بازار وجود دارد. با این حال، احیای پایدار روند صعودی همچنان منوط به ورود جریان نقدینگی تازه است که فعلاً نشانهای از آن مشاهده نمیشود.
نشست دیروز ایران و تروئیکای اروپایی بدون انتشار اخبار موثق به پایان رسید و این در حالی است که هفته آینده، سررسید مکانیزم ماشه فرا میرسد. به نظر میرسد بورس امروز علاوه بر واکنش به سطح حمایتی، به استقبال احتمال اخبار مثبت رفته و بار دیگر بر پایه خوشبینی حرکت کرده است.
عملکرد شاخصهای منتخب بورس تهران
در ساعت ۰۹:۵۰، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با رشدی ۱۷۱۰ واحدی (۰٫۳۹ درصد) به ۴۳۵ هزار و ۱۴۰ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱۲۹۶ واحدی (۰٫۱۷ درصد) رقم ۷۶۰ هزار و ۹۷۱ واحد را ثبت کرد و شاخص قیمت هموزن با ۶۵۱ واحد رشد، در ارتفاع ۳۸۲ هزار و ۴۰۸ واحد ایستاد.
شاخص آزاد شناور ۱۳ هزار و ۶۵۵ واحد (۰٫۴۵ درصد) افزایش یافت و به ۳ میلیون و ۶۸ هزار و ۵۸۳ واحد رسید. در بخش بازارها، شاخص بازار اول با رشد ۹۴۱۳ واحدی (۰٫۵۱ درصد) به یک میلیون و ۸۵۲ هزار و ۶۶۳ واحد و شاخص بازار دوم با افزایش ۱۱ هزار و ۸۶۰ واحدی (۰٫۲۶ درصد) به ۴ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۷۴۱ واحد صعود کردند.
نمادهای پیشران رشد شاخص کل
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با اثر مثبت ۲۵۷۸ واحدی، بیشترین نقش را در رشد امروز شاخص کل داشت. پس از آن، سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) با ۱۱۸۹ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۷۵۳ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۶۹۴ واحد، بانک ملت (وبملت) با ۵۵۰ واحد، سایپا (خساپا) با ۴۲۸ واحد و ایرانخودرو (خودرو) با ۴۲۳ واحد دیگر نمادهای اثرگذار مثبت بر شاخص بودند.
پرتراکنشترین نمادهای بورس تهران
در رتبه نخست پرمعاملهترین نمادها به لحاظ تعداد معاملات، بانک ملت (وبملت) با ۴ هزار و ۹۰۶ معامله به ارزش ۴۵۷٫۹۰۳ میلیارد ریال قرار گرفت. ایرانخودرو (خودرو) با ۳ هزار و ۶۰۸ معامله و ۲۰۳٫۸۶۵ میلیارد ریال و سایپا (خساپا) با ۲ هزار و ۳۸۳ معامله و ۱۳۳٫۸۴۲ میلیارد ریال در جایگاههای دوم و سوم ایستادند.
بانک تجارت (وتجارت) با ۲ هزار و ۱۶ معامله، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۱۸۰۸ معامله، آلومینای ایران (آلومینا) با ۱۳۲۷ معامله و ذوبآهن اصفهان (ذوب) با ۱۳۲۲ معامله نیز دیگر نمادهای پرتراکنش بودند.
وضعیت فرابورس؛ افت خفیف شاخصها
در بازار فرابورس، شاخص کل در ساعت ۰۹:۵۰ با کاهش ۴٫۷۱ واحدی (منفی ۰٫۰۲ درصد) در سطح ۲۳ هزار و ۸۴ واحد ایستاد. شاخص قیمت نیز با افت ۰٫۹۹ واحدی (منفی ۰٫۰۲ درصد) به ۴۸۵۷ واحد رسید. شاخص کل هموزن فرابورس با کاهش ۹۳ واحدی (منفی ۰٫۰۷ درصد) عدد ۱۲۸ هزار و ۵۰ واحد و شاخص قیمت هموزن با افت ۲۵ واحدی (منفی ۰٫۰۷ درصد) عدد ۳۵ هزار و ۵۳۰ واحد را ثبت کرد.
در بازار اول فرابورس، شاخص ۰٫۶۸ واحد (منفی ۰٫۰۱ درصد) و در بازار دوم ۲٫۴۲ واحد (منفی ۰٫۰۳ درصد) افت داشت.
نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس
در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس، آریان با ۵٫۴۱ واحد بیشترین اثر مثبت را برجای گذاشت. در مقابل، پویا زرکان آقدره (فزر) با ۴٫۴۵ واحد، سنگآهن گهرزمین (کگهر) با ۲٫۷۵ واحد، نورایستا پلاستیک (خنور) با ۱٫۷۷ واحد و آردینه با ۱٫۶۵ واحد بیشترین تأثیر منفی را داشتند.
از نظر تعداد معاملات، فزر با ۷۷۲۷ دادوستد به ارزش ۱۳۳۴٫۸۴۶ میلیارد ریال صدرنشین شد. پس از آن، پویا (رپویا) با ۹۸۲ معامله، صنایع غذایی رضوی (نان) با ۹۰۴ معامله، سرمایهگذاری مهر (مهر) با ۵۲۲ معامله، بانک گردشگری (وگردش) با ۴۵۳ معامله، ایرانخودرو دیزل (خاور) با ۴۱۵ معامله و نورایستا پلاستیک (خنور) با ۳۷۳ معامله در بین نمادهای پرتراکنش قرار گرفتند.
