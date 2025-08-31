به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ان بی سی گزارش داد که روابط میان تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا و جان راتکلیف مدیر سرویس جاسوسی این کشور رو به تنش رفته است.

بر اساس این گزارش، گابارد لیستی منتشر کرده بود حاوی اسامی ۳۷ کارمند کنونی و سابق سرویس جاسوسی آمریکا که نمی‌توانند به اسناد سری دست پیدا کنند.

وی اعلام کرده بود که این افراد از داده‌های اطلاعاتی برای اهداف سیاسی استفاده کرده و آنها را لو داده‌اند. در میان این افراد یکی از مسئولان بلند پایه سرویس جاسوسی آمریکا در حوزه روسیه نیز به چشم می‌خورد.

این اقدام گابارد باعث به وجود آمدن درگیری و تنش با راتکلیف شده است.