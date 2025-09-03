ترامپ: طی چند روز آینده با «پوتین» صحبت خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهور لهستان در کاخ سفید در سخنانی اعلام کرد: من هیچ پیامی برای پوتین ندارم.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: او خود خوب می‌داند من در چه موقعیتی هستم و تصمیمش را (در خصوص درگیری‌ها در اوکراین) می‌گیرد. یا ما خوشحال می‌شیم، یا ناراضی و اگه ناراضی باشیم، اتفاقاتی می‌افتد که شما متوجه خواهید شد.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی، دونالد ترامپ در ادامه افزود: طی چند روز آینده با پوتین صحبت خواهم کرد.

دونالد ترامپ درباره تعرفه‌های ثانویه علیه روسیه نیز گفت: هنوز فاز دو یا سه رو انجام ندادم.

ترامپ درباره رژه نظامی چین نیز گفت: فکر می‌کردم خیلی خیلی تاثیرگذار باشد، اما دلیل این کار را فهمیدم، آنها امیدوار بودند که من تماشا کنم -- و من داشتم تماشا می‌کردم.

وی افزود: آمریکا قصد ندارد استقرار نیروهایش در لهستان را متوقف کند. در صورت تمایل ورشو، آمریکا می‌تواند نیروهای بیشتری را در لهستان مستقر کند. در صورت عدم پیشرفت مذاکرات پیرامون مناقشه اوکراین، مرحله دوم و سوم از تحریم‌ها علیه روسیه وجود دارند.