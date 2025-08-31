به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، اسکات ریتر، افسر اطلاعاتی اسبق آمریکا و بازرس پیشین سازمان ملل متحد بر این باور است که غربی‌ها مخالف سرسخت نزدیک شدن روسیه و آمریکا هستند و برای جلوگیری از چنین اتفاقی، حاضر به قربانی کردن اوکراین هستند.

ریتر در گفتگو با کانال «دیالوگ ورکس» در یوتیوب گفت: در اروپا و داخل آمریکا، مخالفت بسیار زیادی وجود دارد تا مانع بهبود روابط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با روسیه شوند. و متاسفانه این مخالفان، حاضرند تا برای رسیدن به هدف‌شان اوکراین را قربانی کنند.

وی افزود: منظورم از قربانی کردن، به معنای واقعی کلمه «قربانی کردن» است. آنها در حال نابود کردن خزانه ژنتیکی اوکراین هستند.

به گفته ریتر کی‌یف به‌زودی شروع به اعزام «زیر ۱۸ ساله‌ها به خط مقدم خواهد کرد و در نتیجه اوکراین به عنوان یک نژاد تمام خواهد شد.»

اوکراین از فوریه ۲۰۲۲ یعنی همزمان با آغاز حمله روسیه، بسیج عمومی اعلام و بارها آن را تکرار کرده و برای ممانعت از فرار مردان از خدمت سربازی، هر چه در توان داشته، انجام داده است. فضای مجازی اوکراین دائما در حال انتشار ویدئوهایی از بسیج اجباری و زد و خورد و بگیر و ببند بین شهروندان و نیروهای نظامی در شهرهای مختلف است. کمیساریای نظامی اوکراین به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی، یورش به اماکن عمومی را شدت بخشیده و بازداشتی‌های را ضرب و جرح می‌کنند. در این بین، مردانی که در سن خدمت سربازی قرار دارند، از هر طریقی قصد فرار از اوکراین را دارند و حتی در این مسیر جان خود را نیز به خطر می‌اندازند.