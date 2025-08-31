  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

وال‌استریت: ویتکاف بعد از جلسه با پوتین «مستقیم» به ترامپ گزارش می‌دهد

وال‌استریت: ویتکاف بعد از جلسه با پوتین «مستقیم» به ترامپ گزارش می‌دهد

وال‌استریت‌ژورنال نوشته است که فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا، پس از گفتگو با رئیس جمهور روسیه و سایر رهبران، مستقیما به رئیس جمهور آمریکا گزارش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی نوشت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا، پس از دیدا و گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و سایر رهبران جهان، به طور مستقیم به ترامپ گزارش کار می‌دهد.

به نوشته این روزنامه، «ویتکاف اغلب پس از دیدار با ولادیمیر پوتین و سایر رهبران، بلافاصله با پوتین تماس می‌گیرد. با این حال، خلاصه این مکالمات به ندرت و به طور تدریجی به دولت منتقل می‌شود.»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید به وال‌استریت گفته است که «ما از ویتکاف انتظار چیزی بیشتر از اعلام گزارش به ترانپ و تیم ارشد امنیت ملی نداریم.»

ویتکاف پیش‌تر در گفتگویی با فاکس‌نیوز گفت که او حدود ۲۴ تا ۲۵ ساعت صرف دیدار با پوتین و مشاوران و حلقه نزدیکان کرده است. فرستاده ویژه ترامپ چندین بار به روسیه سفر و با مقامات ارشد از جمله پوتین دیدار کرده است. طرفین به طور ویژه درباره راه‌های حل و فصل جنگ اوکراین گفتگو کرده‌اند.

کد خبر 6575610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها