به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روزنامه والاستریتژورنال در گزارشی نوشت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا، پس از دیدا و گفتگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و سایر رهبران جهان، به طور مستقیم به ترامپ گزارش کار میدهد.
به نوشته این روزنامه، «ویتکاف اغلب پس از دیدار با ولادیمیر پوتین و سایر رهبران، بلافاصله با پوتین تماس میگیرد. با این حال، خلاصه این مکالمات به ندرت و به طور تدریجی به دولت منتقل میشود.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید به والاستریت گفته است که «ما از ویتکاف انتظار چیزی بیشتر از اعلام گزارش به ترانپ و تیم ارشد امنیت ملی نداریم.»
ویتکاف پیشتر در گفتگویی با فاکسنیوز گفت که او حدود ۲۴ تا ۲۵ ساعت صرف دیدار با پوتین و مشاوران و حلقه نزدیکان کرده است. فرستاده ویژه ترامپ چندین بار به روسیه سفر و با مقامات ارشد از جمله پوتین دیدار کرده است. طرفین به طور ویژه درباره راههای حل و فصل جنگ اوکراین گفتگو کردهاند.
