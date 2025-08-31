به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از تیوی بریکس، به نقل از وزارت توسعه اقتصادی روسیه، فصل گردشگری تابستانی ۲۰۲۵ که بهطور سنتی از ماه مه تا سپتامبر ادامه دارد، رکوردی تازه در این حوزه به ثبت خواهد رساند.
بر اساس پیشبینیها، طی این مدت شهروندان روسیه و گردشگران خارجی حدود ۴۸ میلیون سفر گردشگری انجام خواهند داد که نسبت به سال گذشته رشد هشت درصدی را نشان میدهد. تنها در دو ماه نخست فصل (مه و ژوئن)، ۱۶.۵ میلیون سفر به ثبت رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
مقاصد گردشگری سنتی همچون مسکو و سنپترزبورگ همچنان در صدر فهرست محبوبترین شهرها قرار دارند، اما رشد قابلتوجهی نیز در سایر مناطق مشاهده میشود. تاتارستان روندی فعال در توسعه گردشگری داشته، در منطقه کراسنودار ترافیک سفر ۳ درصد افزایش یافته و افتتاح فرودگاه جدید در شهر گلندژیک نیز پیشبینی میشود محرکی تازه برای جذب گردشگران باشد. همچنین جمهوری آدیغیه، کاراچای-چرکسیا و نیژنی نووگورود نیز شاهد رشد بالایی در جذب مسافران بودهاند.
افزایش حضور گردشگران خارجی در روسیه نیز چشمگیر است؛ تنها در ماه ژوئن تعداد آنها ۱۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته گزارش شده است. تسهیل روند صدور ویزا و اجرای فعال برنامه «کشف روسیه» از جمله عوامل این رشد به شمار میرود.
وزارت توسعه اقتصادی روسیه اعلام کرده است که اقدامات پیشبینیشده در قالب طرح ملی بهروزشده گردشگری نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا میکند. ماکسیم رشنیکوف، وزیر توسعه اقتصادی، تأکید کرده که اعطای تسهیلات مالی ترجیحی ساخت ۳۴۷ هتل جدید با مجموع ۷۸ هزار اتاق را ممکن خواهد کرد که تاکنون ۲۸ هتل با ظرفیت ۴۷۰۰ اتاق به بهرهبرداری رسیده است.
به گفته این مقام روس، حمایتهای دولتی همچنین پروژههای سرمایهگذاری بزرگی را پوشش میدهد که میتواند ظرفیت مراکز گردشگری کشور را به ۵۳ میلیون بازدید در سال برساند.
نظر شما