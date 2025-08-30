سفر پزشکیان به چین و انتقال ۴ پیام مهم به مقامات پکن

خبرگزاری مهر، یادداشت وارده؛ به زودی چین میزبان دو رویداد مهم بین‌المللی خواهد بود: اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم. این رویدادها در زمانی برگزار می‌شود که نظم جهانی و قواعد و هنجارها و حتی ابزارهای بین‌المللی مورد استفاده در نظم‌های پیشین به سبب رقابت سخت قدرت‌ها با یکدیگر دستخوش تغییرات جدی شده و مناطق مختلف جهان و از جمله منطقه غرب آسیا به گونه‌ای خونین از نتایج ناشی از این تحولات پیچیده متأثر شده است.

جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد در عالی‌ترین سطح در شرایط خطیر کنونی در این رویدادها مشارکتی مؤثر داشته باشد. با این نگاه و با توجه به شرایط ویژه حاکم بر جهان، سفر جناب آقای پزشکیان ریاست محترم جمهوری به چین هم از بعد بین‌المللی و منطقه‌ای و هم از منظر روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین حائز اهمیت است. انتظار می‌رود در این سفر پیام‌ها و مواضع و انتظارات جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظم جهانی و روابط منطقه‌ای که بی تردید دوره‌ای نوین را در روابط دوجانبه ایران و چین رقم خواهد زد، در گفتگوهای دوجانبه با مقامات عالی چین مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و طرفین آمادگی یابند تا در یک برنامه زمان بندی مشخص با توجه به واقعیت‌ها و الزامات و قواعد حاکم بر جهان امروز، روابط دوجانبه عالی خود را به گونه‌ای هدایت نمایند که این روابط همچنان در مسیر توسعه و پیشرفت شرایط جدیدی را تجربه نماید.

موفقیت این سفر از بعد دوجانبه در گروی انتقال باورپذیر چهار پیام مهم به مسئولان عالی چین است:

۱ نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به ویژگی‌های مردمی و برخورداری از عوامل قدرت نرم و سخت درونی، مستحکم‌تر از آن است که پایه‌های ثبات آن با عملیات ترکیبی تروریستی / هوایی رژیم صهیونی در همراهی با حملات نقطه‌ای آمریکا به لرزه دربیاید. عوامل قدرت و ثبات جمهوری اسلامی ایران درون‌زا و متکی به مردم و نظام برآمده از مردم سالاری دینی است.

۲- جمهوری اسلامی ایران به این باور رسیده است که دوره جهان دوقطبی و همینطور دوره نظم ناشی از هدایت جهان به سمت جهانی شدن به پایان رسیده و دوره رقابت سخت قدرت‌های بزرگ آغاز شده است. ایالات متحده آمریکا که خود زمانی مدعی رهبری دهکده جهانی و هدایت جهان در مسیر جهانی شدن بود، همراه با برخی متحدان خود امروز با زیر پا گذاشتن تمامی هنجارها و قواعدی که خود روزگاری مبدع و یا حامی سرسخت آن بود، صرفاً هدف حفظ هژمونی آن کشور را از طریق ایجاد بی نظمی‌های بسیار پرمخاطره و در برخی موارد خونین دنبال می‌نماید و در سمت مقابل گروهی از قدرت‌ها و کشورهای جهان معتقد به هدایت واقع‌گرایانه جهان به سمت جهان چند قطبی همراه با ارتقا جایگاه جنوب جهانی هستند. جمهوری اسلامی ایران منطبق بر اصول اولیه انقلاب اسلامی و خواست و اراده مردم خود آماده نقش آفرینی مؤثر در چنین نظمی به نفع بلوک طرفدار ارتقا جایگاه جنوب جهانی است.

۳- آمریکا با کمک شریک منطقه‌ای خود غرب آسیا را به یکی از میدان‌های اصلی زورآزمایی با بلوک طرفدار نظام چند قطبی تبدیل کرده است حمله رژیم صهیونی به ایران در همین راستا قابل ارزیابی است. فلذا مقابله با اسرائیل و تجاوزات مکرر او به تمامی کشورهای منطقه، از جمله نسل کشی و وحشی‌گری در غزه، نقض دائمی تمامیت ارضی سوریه و حملات مکرر به آن کشور و همینطور حملات دائمی به لبنان در کنار ادعاهای سرزمینی نسبت به سایر کشورهای منطقه نباید صرفاً در قالب یک موضوع منطقه‌ای مد نظر قرار گیرد. بویژه کشورهای اصلی طرفدار نظام چند قطبی در جهان آینده باید با توجه ویژه به این واقعیت به مسئولیت‌های خود عمل نمایند

۴- مهمترین تهدید امنیت ملی و ثبات ایران (که جرأت و جسارت تحرکات جدید را در اسرائیل و آمریکا برای ضربه زدن نظامی و امنیتی به ثبات و امنیت خود پدید آورد) ضعف بنیه‌های اقتصادی است که این موضوع خود ناشی از دور ماندن بیش از یک دهه‌ای کشور از انتخاب‌های درست در مسیرهای کریدوری توسعه‌ای جهانی و کنار گذاشته شدن تدریجی از زنجیره‌های ارزش جهانی است ایران در مسیر اصلاح نوع نگاه خود به مقوله توسعه و پیشرفت برآمده است و درصدد است از طریق همکاریهای برد / برد توسعه‌ای با کشورهای جنوب جهانی، در شرایط نوین پیش گفته و البته متکی به عوامل قدرت داخلی اقتصادی، خود را با الزامات و قواعد جدید حاکم بر نظم جهانی شکل نگرفته کنونی وفق داده و در عین ناامنی‌ها و بی ثباتی‌های نشأت گرفته از اجرای برنامه‌های آمریکا توسط رژیم صهیونی در منطقه غرب آسیا و مقابله قدرتمندانه با آن، در مسیر جدید توسعه و پیشرفت سریع قرار گیرد. در این مسیر برنامه‌ریزی و اجرای سریع برنامه‌ها برای توسعه همکاریهای چندجانبه در قالب‌هایی نظیر بریکس و سازمان همکاری شانگهای در کنار ارتقا سطح همکاریهای دوجانبه با کشورهای دوست و همسو، در دستور کار کشور قرار گرفته است. این سوال مهم باید پاسخ داده شود که چین به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز جنوب جهانی در این مسیر جدید انتخاب شده توسط ایران چه سهمی برای خود قائل است و چگونه و با چه شرایطی می‌تواند وارد همکاری جدی با ایران با هدف بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌ها در مسیر تحقق جهان چند قطبی همراه با ارتقا جایگاه جنوب جهانی شود؟