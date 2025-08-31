تلاش برای افزایش ۲ برابری حضور گردشگران در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز قزوین، با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهر، گفت: قزوین نه فقط یک قطب صنعتی، بلکه بخشی از شناسنامه فکری و فرهنگی ایران است.

وی ادامه داد: نام قزوین در آثار مهمی چون «مناسبات اجتماعی ایران» هم‌پای تاریخ کشور آمده و نباید هویت آن را صرفاً در قالب کارخانه‌ها و جاده‌ها دید.

نوذری با اشاره به مفاخر برجسته‌ای که از دل این دیار برخاسته‌اند، از چهره‌هایی چون عبید زاکانی، حمدالله مستوفی، میرعماد، دهخدا و شهید رجایی نام برد و عنوان کرد: هر یک از این افراد در حوزه‌های ادبیات، خط، سیاست و فرهنگ، نقشی ماندگار در تاریخ ایران ایفا کرده‌اند.

وی یادآور شد: قزوین زادگاه و محل رشد بسیاری از شهدای بزرگ دفاع مقدس و انقلاب بوده است.

استاندار قزوین با انتقاد از نگاه سطحی به روز قزوین، تأکید کرد: این مناسبت باید فرصتی برای بازخوانی گذشته و پیوند دوباره با ریشه‌های فرهنگی و تاریخی شهر باشد.

وی اضافه کرد: جشن‌های هفته فرهنگی قزوین باید از جنس هویت باشند نه اینکه صرفاً به دنبال برنامه‌های نمایشی باشیم.

نوذری نقش رسانه‌ها، هنرمندان و فعالان فرهنگی را در معرفی ظرفیت‌های قزوین حیاتی دانست و گفت: در دنیای امروز که ارتباطات حرف اول را می‌زند، باید قزوین را به‌درستی معرفی کنیم. بناهای تاریخی چون سرای سعدالسلطنه، مسجد جامع، کاروان‌سراها و خانه‌های قدیمی، گنجینه‌هایی هستند که هنوز آن‌طور که باید دیده نشده‌اند.

نوذری همچنین به آمار نگران‌کننده گردشگری اشاره کرد و گفت: با وجود عبور بیش از ۲۶ میلیون خودرو از مسیرهای ارتباطی قزوین در نوروز، تعداد بازدیدکنندگان از آثار تاریخی شهر بسیار پایین بوده است.

نوذری از تلاش برای افزایش گردشگری در قزوین خبر داد و افزود: هدف گذاری و برنامه‌ریزی ما برای افزایش حداقل دو برابری حضور گردشگران در قزوین است.

استاندار قزوین از تلاش‌ها برای ثبت جهانی قلعه الموت و مسجد جامع عتیق در فهرست یونسکو خبر داد و گفت: این دو اثر نمادهایی از شکوه تاریخی قزوین هستند که باید به جهانیان معرفی شوند.