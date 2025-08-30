به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال‌زاده معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه به مناسبت یک سالگی دولت چهاردهم، در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شده است، به فعالیت‌های وزارت خارجه کشورمان در بخش معاونت کنسولی و رسیدگی به مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور، پرداخته است.

این یادداشت به شرح زیر است:

معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه مسئولیت مستقیم رسیدگی به امور کنسولی و مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور را برعهده دارد.

با توجه به شعار دولت چهاردهم مبنی بر خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و همچنین دغدغه وزیر محترم امور خارجه و دستور اکید ایشان برای رسیدگی به درخواست‌های هموطنان در داخل و خارج از کشور و با توجه به افزایش روزافزون تقاضاها، این معاونت از طریق استفاده از سامانه‌های برخط و به روزرسانی آنها و همچنین اعزام تیم‌های پشتیبانی سعی کرده بهترین خدمات را به هموطنان عزیز ایرانی ارائه کند.

بدین منظور، با راه‌اندازی سامانه‌های گوناگون از جمله سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی، سامانه روادید الکترونیکی، سامانه پرسش و پاسخ، سامانه تردد و … سعی شده است در کمترین و سریع‌ترین زمان ممکن، بهترین خدمات را به هموطنان ارائه دهد. این معاونت همچنین در راستای حل و فصل مشکلات ایرانیان خارج از کشور، با سایر کشورها نشست‌های مشترک کنسولی را برگزار می‌نماید تا به طور مستقیم در خصوص مشکلات هموطنان گفت‌وگو کرده و با تنظیم روابط کنسولی، در راستای حل مشکلات آنان قدم بردارد.

در همین زمینه از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم ۱۲ کمیسیون مشترک کنسولی با کشورهای ترکیه، عراق، کویت، عمان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، هند، صربستان و رومانی برگزار کرده و موافقتنامه‌های گوناگون از جمله انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضائی در امور کیفری و مدنی را منعقد کرده است. معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان روزانه و حتی در برخی ایام تعطیل با استقرار میز خدمت و فعالیت مستمر بخش تأیید اسناد، پاسخگوی خیل مراجعان بوده و ارائه خدمات کنسولی به شکل مستمر به هموطنان عزیز جریان دارد.

جذب دانشجویان خارجی و ارائه بورس تحصیلی به آنها و تبادل استاد و دانشجو و همچنین ارتقای کیفیت مدارس ایرانی خارج از کشور از جمله وظایف دیگر این معاونت است که طبق وظایف مشخص شده در قانون برنامه هفتم توسعه، به نحو احسن به انجام می‌رسد. این معاونت همواره در تلاش است تا مناسبات دوجانبه و تعاملات فرصت محور با نمایندگی‌های خارجی مقیم ایران را ارتقا دهد که در این راستا، با حدود ۱۲۰ سفیر از کشورهای مختلف ملاقات صورت پذیرفته است.

دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود به طور جدی پیگیر سر و سامان دادن به موضوع پراهمیت ایرانیان خارج از کشور بود. پیگیری و تصویب لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور شاخص‌ترین اقدام معاونت کنسولی وزارت امورخارجه در دولت چهاردهم با هدف بهبود خدمات‌رسانی به هموطنان ایرانی در برون مرز محسوب می‌شود. در این قانون تلاش شده است همه ظرفیت‌های نظام حکمرانی در خدمت ایرانیان خارج از کشور قرار گیرد.

ایجاد سامانه‌های ارتباطی، دسترسی ایرانیان خارج از کشور به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند»، شفافیت قانونی برای ایرانیان، رفع موانع مشارکت و سرمایه‌گذاری و بالاتر از همه، تضمین امنیت، آسایش و کمک‌های قانونی برای ایرانیان دور از وطنی که قصد مشارکت در ساختن وطن خویش دارند. ایران، سرمایه همه ایرانیان است و همه ایرانیان سرمایه‌ای برای ایران.